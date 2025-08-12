Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kıvılcımlar felakete yol açtı! Soma’da 2 tutuklama

Kıvılcımlar felakete yol açtı! Soma’da 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kıvılcımlar felakete yol açtı! Soma’da 2 tutuklama
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Soma ilçesinde dün başlayan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangınla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor.

Öte yandan, yangının demir kesme işlemi yapıldığı sırada kıvılcımların otları tutuşturması ve ardından rüzgarın da etkisiyle ormana yayılması sonucu çıktığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin dibinde Rusya'dan askeri hareketlilik! Yeniden sahnedeler, devriye dahi atıyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komşu ile Ankara'da üst düzey toplantı! Irak ile beklenen mekanizma kuruluyor - GündemKomşu ile beklenen mekanizma kuruluyor6.1 ile sallanan Balıkesir'de üst üste depremler - Gündem6.1 ile sallanan Balıkesir'de üst üste depremlerHavada panik anları! "Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım" - Gündem"Gerekirse göle iniş yapacağım"Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı - GündemSıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladıGürcistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! "Ticaret hedefi 5 milyar dolar" - GündemKomşu ülke lideri Ankara'da! "Ticaret hedefi 5 milyar dolar"Gülsüm Özer, CHP'den ve tüm görevlerinden istifa etti! "Zor günümde yanımda yer almadılar" - GündemCHP'den ve tüm görevlerinden istifa etti
Sonraki Haber Yükleniyor...