Serviste bekleme süreleri ayları buldu! Yedek parça temini sektörü felç ediyor

ALİ ÇELİK - Hasarlı araçların onarım sürecinde yaşanan gecikmeler son dönemde dikkat çekmeye başladı. Servislerde oluşan yoğunluklar araç sahiplerini ve sigorta acentelerini mağdur ederken, servislerde bekleme süreleri haftaları hatta ayları bulmaya başladı.

"KRONİK VE BÜYÜK BİR PROBLEM"

Konuyla ilgili açıklama yapan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Zeki Altunsoy “Hasar sonrası onarım için gerekli parçaların tedarik sürecinin sistemsel gecikmeler ve tedarik edilememesi nedeniyle özel oto servislerinde bekleme süreleri iyiden iyiye uzuyor. Sigorta şirketlerinin hasar sonrası tedarik için anlaştığı yedek parça tedarikçilerinin birçoğu, anlaşma aşamasında tanımladıkları iskonto oranı altında tırnak içinde zarar etmemek adına parçayı göndermeme, mevzuata aykırı vasıfta parça gönderme yolunu seçiyor. Bazı durumlarda parça var olduğu hâlde birçok tedarikçi, yüksek iskonto oranları nedeniyle parçaya ‘yok’ diyor. Tüm ekosistem felç oluyor. Hem araç sahipleri mağdur oluyor hem de özel oto servisleri ile sigorta acenteleri zarar görüyor. Bu durum artık kronik ve büyük bir problem hâline geldi. Servislerde kuyruklar oluşmaya başladı. Kalıcı ve çözüm odaklı bir reform artık şart” dedi.

SİGORTA ŞİRKETLERİ CİDDİ ZARARDA

Hasar dosyası istatistiklerine göre TSE Belgeli özel servislerde 40 bin TL civarında gerçekleşen bir onarımın, yetkili servislerde 80-90 bin TL’yi bulduğunu dile getiren Altunsoy “Bu durum sigorta şirketlerini de ciddi zarara uğratıyor. Yedek parça tedarikine standart getirilmeli ve bu standartlar belirlenirken özel servislerin sorunları dikkate alınmalı. Süreci hızlandırmak için eksperlerle mutabakat sırasında orijinal parça kodu ve fiyat belirlenmeli, tedarikçilerden ayrıca bilgi beklenmemelidir. Mutabakat sonrası parça 48 saat içinde gönderilmezse, servislere belirli bir iskonto ile alternatif tedarik imkânı tanınmalıdır” dedi.