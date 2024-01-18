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    Kocaeli'de aksiyon filmlerini aratmayan uyuşturucu operasyonu! Kaçmak istediler, kaza yaptılar

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kocaeli'de jandarmanın peşlerinde olduğunu fark eden uyuşturucu satıcıları kaçmak isterken kaza yaptı. Panikle otomobilden inen sürücü bagajdan aldığı, içinde uyuşturucu bulunan çantayla kaçmak istedi, jandarma suçüstü yakaladı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmit’te uyuşturucu sattığı tespit edilen grubu günler öncesi teknik ve fiziki takibe aldı.

    Ekipler dün gece operasyona start verdi. Sivil jandarma ekiplerini fark eden ve "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı.

    Ara sokaklar ile caddelerde de devam eden kovalamaca, İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesinde son buldu. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki 41 ADR 444 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.

    Kocaeli'de aksiyon filmlerini aratmayan uyuşturucu operasyonu! Kaçmak istediler, kaza yaptılar

    Panikle dışarıya çıkan sürücü topallaya topallaya otomobilin bagajından aldığı el çantasıyla kaçmaya çalıştı. Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sürücü ve sağ ön koltukta bulunan şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü. Kaza sebebiyle hafifi ticari araç ve önünde bulunan bir diğer otomobilde maddi hasar oluştu.

    Kocaeli'de aksiyon filmlerini aratmayan uyuşturucu operasyonu! Kaçmak istediler, kaza yaptılar

    UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Öte yandan otomobil, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 836 gram bonzai, 15,5 gram metamfetamin, 3,9 gram eroin, 10 ecstacy hap, 8 sentetik ecza, 3 cep telefonu, hassas terazi ve 12 bin 750 TL para ele geçirildi.

    Kocaeli'de aksiyon filmlerini aratmayan uyuşturucu operasyonu! Kaçmak istediler, kaza yaptılar

    BAGAJDAN ÇANTAYI ALDI, KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, jandarma ekip aracından kaçan otomobilin park halindeki hafifi ticari araca çarptığı anlar yer alıyor. Görüntünün devamında, otomobilden inen sürücünün bagajdan aldığı çantayla kaçmaya çalıştığı ve jandarma ekiplerince yakalandığı görülüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KocaeliİzmitUyuşturucu
    Haberler > Gündem > Kocaeli'de aksiyon filmlerini aratmayan uyuşturucu operasyonu! Kaçmak istediler, kaza yaptılar
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