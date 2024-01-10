'Sosyete torbacısı' avukata suçüstü

10 Ocak 2024 18:55 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 19:07

İstanbul’da Beşiktaş, Şişli, Cihangir, Nişantaşı ve Beyoğlu’ndaki sosyetik gece kulüplerine uyuşturucu sattığı tespit edilen biri avukat 2 şüpheli polisin radarına takıldı.

Ünlü müşterileri olduğu belirlenen avukat U.G. ve beraberindeki S.A. teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin her adımını izleyen ekipler, avukat kimliğinden dolayı polis uygulaması ve kontrollerinde aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket eden U.G. ile S.A.‘nın yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yürütülen titiz ve detaylı saha çalışmaları neticesinde; U.G. ve birlikte hareket ettiği S.A., uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Avukat U.G.'nin aracında ve evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kokain, skunk ele geçirildi.

Yakalanan U.G. ve S.A. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.