Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    'Sosyete torbacısı' avukata suçüstü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul’da sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu satan avukat suçüstü yakalandı. Polisin adım adım takibiyle yakayı ele veren avukatın radarında ünlü eğlence mekanlarının olduğu kaydedildi.

    &#039;Sosyete torbacısı&#039; avukata suçüstü
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul’da Beşiktaş, Şişli, Cihangir, Nişantaşı ve Beyoğlu’ndaki sosyetik gece kulüplerine uyuşturucu sattığı tespit edilen biri avukat 2 şüpheli polisin radarına takıldı. 

    Ünlü müşterileri olduğu belirlenen avukat U.G. ve beraberindeki S.A. teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin her adımını izleyen ekipler, avukat kimliğinden dolayı polis uygulaması ve kontrollerinde aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket eden U.G. ile S.A.‘nın yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Yürütülen titiz ve detaylı saha çalışmaları neticesinde; U.G. ve birlikte hareket ettiği S.A., uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Avukat U.G.'nin aracında ve evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kokain, skunk ele geçirildi.

    Yakalanan U.G. ve S.A. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UyuşturucuIstanbul
    Haberler > Güncel > 'Sosyete torbacısı' avukata suçüstü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Zaman aşımına 15 gün kala... 20 yıllık cinayette önce itiraf sonra inkar - GüncelZaman aşımına 15 gün kala... 20 yıllık cinayette önce itiraf sonra inkarNakliyeci adresi verdi, 'eski eş' tetiği çekti - GüncelNakliyeci adresi verdi, 'eski eş' tetiği çektiAfyonkarahisar'da şüpheli kadın ölümü: Odaya gitti, kanlar içerisinde bulundu - GüncelAfyonkarahisar'da şüpheli kadın ölümü: Odaya gitti, kanlar içerisinde bulunduKandilli duyurdu: Ege'de korkutan deprem - GüncelKandilli duyurdu: Ege'de korkutan depremOmurga kıran TikTok şakası! Milli Takım hayali 2 dakikada bitti - GüncelOmurga kıran TikTok şakası! Milli Takım hayali 2 dakikada bittiServis aracının ezdiği 5 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti - GüncelServis aracının ezdiği 5 yaşındaki Muhammet hayatını kaybettiÖğrenci dolu minibüs markete daldı - GüncelÖğrenci dolu minibüs markete daldıBir tekel bayisi baskını daha - GüncelBir tekel bayisi baskını dahaKahramanmaraş'ta bir deprem daha - GüncelKahramanmaraş'ta bir deprem dahaBarış Pınarı'na saldırı girişimindeki 3 terörist etkisiz - GüncelBarış Pınarı'na saldırı girişimindeki 3 terörist etkisiz
    Sonraki Haber Yükleniyor...