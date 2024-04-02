İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Kocaeli'de kadınları tehdit eden otobüs şoförünün ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı

Kocaeli'de kadınları tehdit eden otobüs şoförünün ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bir otobüste bebek arabasının katlanmaması üzerine tartışma çıktı. Tartışmada 4 kadın yolcu ile bir aylık bebeği araçtan indiren ve "Seni mermi manyağı yaparım" diye tehdit eden özel halk otobüsü şoförünün ehliyetine el konuldu, aracın bağlandı.

Kocaeli'de özel halk otobüsüne 1 aylık bebek ve bebek arabasıyla binen 4 kadına sürücü, arabayı katlamaları uyarısında bulundu. İddiaya göre, kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü A.K. kadınları boş olan araçtan indirdi.

Bu sırada şoför ve kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadınların hakarete maruz kaldığını gören vatandaşlar ise bu anları kayda aldı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü A.K'nın kadınların arkasından, "Yürü" diye bağırdığı, ardından ise poz vererek, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek vatandaşlarla alay ettiği duyuluyor.

'SENİ MERMİ MANYAĞI YAPARIM' TEHDİDİ

Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti. Bu anlar da kameraya yansıdı. Görüntüde şahsın, "Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun" diyerek otobüs şoförünü tehdit ettiği, şoförün ise "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" diyerek karşılık verdiği duyuluyor.

Daha öncede benzer olaylarla karıştığı ve yolcuların tepkisine sebep olduğu iddia edilen özel halk otobüsü şoförü A.K'nın ehliyetine el konulduğu ve aracının bağlandığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor! Zihinsel engelli kızını her gün sırtında taşıyor - Gündem73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor...70 oğlaktan 57'si telef oldu! "Bu insanların geçimi, hayalleri bitti" - Gündem70 oğlaktan 57'si telef oldu! "Bu insanların geçimi, hayalleri bitti"Azaların mesleğini oy pusulasına yazmıştı! Muhtar adaylığı iptal edildi  - GündemBüyük umutlarla seçime girmişti! YSK adaylığını iptal ettiKan donduran kuyumcu cinayetinde yeni gelişme: 13 günlük firar takside bitti - Gündem13 günlük firar takside bittiŞeritten çıktı yine de telefonu elinden bırakmadı! İETT şoförünün skandal görüntüleri kamerada - GündemŞeritten çıktı yine de telefonu elinden bırakmadı!Yunan adalarına 'kapıda vize' dönemi başladı: İşte tüm detaylar... - GündemYunan adalarına 'kapıda vize' dönemi başladı: İşte tüm detaylar...Metina ve Gara'ya hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz - GündemMetina ve Gara'ya hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisizOylar eşit çıkmıştı: Ardahan Çıldır'da seçim sonuçlarına itiraz - GündemOylar eşit çıkmıştı: Ardahan Çıldır'da seçim sonuçlarına itiraz55 ilde zehir tacirlerine operasyon! 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi - Gündem55 ilde zehir tacirlerine operasyon! 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiMeteoroloji'nin 2 Nisan hava durumu tahminleri: Toz taşınımı ve çığ uyarısı - GündemToz taşınımı ve çığ uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...