Kocaeli'de karısını döven adamı feci şekilde darbettiler! Bir de o anları paylaştılar

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2024 09:48 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 10:15 - Güncelleme:

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Kocaeli'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından darbedildiğini söyleyen kadın, bu durumu mahalledeki gençlere söyledi. Karısını döven adamı bir yere çağıran 4 genç, şahsı feci şekilde darp ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı.