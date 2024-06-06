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Kocaeli'de karısını döven adamı feci şekilde darbettiler! Bir de o anları paylaştılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından darbedildiğini söyleyen kadın, bu durumu mahalledeki gençlere söyledi. Karısını döven adamı bir yere çağıran 4 genç, şahsı feci şekilde darp ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Derince ilçesinde yaşayan R.A., eşi B.B.K'den şiddet görmesi sebebiyle boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyleyerek yardım istedi.

FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

Olayı öğrenen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K'yi 3 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Ayrıca gençler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

DURUMU AĞIR

İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. B.B.K.'nin kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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