Kocaeli'de karısını döven adamı feci şekilde darbettiler! Bir de o anları paylaştılar
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından darbedildiğini söyleyen kadın, bu durumu mahalledeki gençlere söyledi. Karısını döven adamı bir yere çağıran 4 genç, şahsı feci şekilde darp ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Derince ilçesinde yaşayan R.A., eşi B.B.K'den şiddet görmesi sebebiyle boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyleyerek yardım istedi.
FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ
Olayı öğrenen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K'yi 3 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Ayrıca gençler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
DURUMU AĞIR
İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. B.B.K.'nin kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı