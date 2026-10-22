Kocaeli'de depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangında evde bulunan 2 kişi, kendini dışarıya zor attı. Korkuyla kaldırıma oturan kadının gözyaşları yürek sızlatırken, 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangında 3 katlı bina da hasar gördü.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Zirve Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın alt katındaki iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sardı.

KENDİLERİNİ DIŞARI ZOR ATTILAR

Yangını fark eden vatandaşlar, yangın tüpü ve hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Mahalle sakinleri korkuyla sokağa çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kocaeli’de korku dolu anlar! Kaldırıma oturdu, gözyaşlarına boğuldu, alevlerin ortasından kendisini sokağa zor attı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kocaeli’de korku dolu anlar! Kaldırıma oturdu, gözyaşlarına boğuldu, alevlerin ortasından kendisini sokağa zor attı

KALDIRIMDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangın sırasında binadaki evde bulunan 2 kişi, dumanları fark edince kendilerini dışarı attı. Evden kaçan kadın, yaşadığı korku ve panik nedeniyle kaldırımda otururken, kadını çevredeki vatandaşlar teselli etti. Binada bulunan 2 kişi, tedbir amacıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’de korku dolu anlar! Kaldırıma oturdu, gözyaşlarına boğuldu, alevlerin ortasından kendisini sokağa zor attı

KESİMDEN SIÇRAYAN KIVILCIM MI NEDEN OLDU?

İddiaya göre, depo olarak kullanılan iş yerinde spiral taşla kesim yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın nedeniyle depo olarak kullanılan iş yerinde ve 3 katlı binada hasar meydana geldi.

Kocaeli’de korku dolu anlar! Kaldırıma oturdu, gözyaşlarına boğuldu, alevlerin ortasından kendisini sokağa zor attı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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