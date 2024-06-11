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Komşuda peş peşe deprem! Yunanistan 3.9 ve 4.2 ile sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Komşuda peş peşe deprem! Yunanistan 3.9 ve 4.2 ile sallandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi. Korkutan depreme ilişkin son dakika verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. Özellikle Ege Denizi'nde yaşanan depremler dikkat çekiyor. Ege Denizi'nde bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından komşu Yunanistan peş peşe sallandı.

YUNANİSTAN'DA ÜST ÜSTE DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan ilk verilere göre Yunanistan'da 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.
 
Kandilli verilerine göre iki deprem de Artemisio açıklarında yaşandı. Depremler yerin 12.6 ve 13.2 derinliklerinde oldu. 
 
AFAD verilerine göre ise 3.8 olarak ölçülen ilk deprem Evritania, Stereá Elláda mevkiinde meydana geldi. Komşuda peş peşe deprem! Yunanistan 3.9 ve 4.2 ile sallandı - 1. Resim
4.2 olarak ölçülen ikinci deprem ise Karditsa, Thessalia bölgesinde yaşandı. Depremler sırasıyla yerin 5.5 ve 7.19 derinliklerinde meydana geldi.
Komşuda peş peşe deprem! Yunanistan 3.9 ve 4.2 ile sallandı - 2. Resim
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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