Kongre iptalinde yetki kimde? Hukukçulardan çarpıcı ifadeler

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve geçici heyet atanmasının ardından 15 Eylül’de Ankara’da görülecek 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davasında da benzer bir karar çıkma ihtimali güçlendi. CHP’li isimler tarafından yapılan “Asliye hukuk mahkemeleri, siyasi parti kongrelerine ilişkin karar vermeye yetkili değildir. YSK kararını yalnızca YSK iptal edebilir” söylemini değerlendiren hukukçular, bu ifadelerin doğru olmadığını söyledi.

"YSK'NIN MUTLAK YETKİSİ BULUNMUYOR"

Hukukçu Ersan Şen, “Siyasi partilerin kurultay, il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulunun mutlak yetkisi bulunmuyor. Bu tür seçimlerde denetim ve itiraz mercii olarak adli yargı içindeki sulh ve özellikle asliye hukuk mahkemeleri görevli kabul ediliyor. Anayasa’nın 79. maddesine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun yalnızca milletvekili, cumhurbaşkanı ve yerel seçimlerden sorumludur” dedi.

"YARGI DENETİMİNE TABİDİR"

Aynı şekilde hukukçu Cüneyt Toraman, partilerin il ve ilçe seçimlerinin yerel ve genel seçimlerle karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Toraman, “Siyasi partilerin il yönetimi ve merkez yönetimi seçimlerine mahkemelerin karışamayacağı görüşüne katılmıyorum. Siyasi partilerin il ve merkez yönetimini belirlemek için yaptığı genel kurul toplantıları; şirket, dernek ve sendika genel kurulları gibi yargı denetimine tabidir” değerlendirmesinde bulundu.

"İPTAL GÜNDEME GELEBİLİR"

Hukukçu Hadi Dündar ise siyasi partilerin kongreleriyle ilgili bütün hükümlerin Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenlendiğini belirterek Asliye Hukuk Mahkemesinin bu kararları vermede yetkisi olduğunu söyledi. Dündar, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianameler, mutlak butlan için gerekli delilleri içeriyorsa, kurultayların iptali gündeme gelebilir. Bu nedenle 15 Eylül’de Ankara’da yapılacak duruşmada da benzer bir karar çıkma ihtimali yüksektir” diye konuştu.