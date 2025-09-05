Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kongre iptalinde yetki kimde? Hukukçulardan çarpıcı ifadeler

Kongre iptalinde yetki kimde? Hukukçulardan çarpıcı ifadeler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kongre iptalinde yetki kimde? Hukukçulardan çarpıcı ifadeler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ersan Şen, “Yetki hukuk mahkemelerinde”, Cüneyt Toraman, “Kongreler yargı denetimindedir”, Hadi Dündar da “Asliye Hukuk Mahkemesi iptal kararı verebilir” dedi.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve geçici heyet atanmasının ardından 15 Eylül’de Ankara’da görülecek 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davasında da benzer bir karar çıkma ihtimali güçlendi. CHP’li isimler tarafından yapılan “Asliye hukuk mahkemeleri, siyasi parti kongrelerine ilişkin karar vermeye yetkili değildir. YSK kararını yalnızca YSK iptal edebilir” söylemini değerlendiren hukukçular, bu ifadelerin doğru olmadığını söyledi.

"YSK'NIN MUTLAK YETKİSİ BULUNMUYOR"

Hukukçu Ersan Şen, “Siyasi partilerin kurultay, il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulunun mutlak yetkisi bulunmuyor. Bu tür seçimlerde denetim ve itiraz mercii olarak adli yargı içindeki sulh ve özellikle asliye hukuk mahkemeleri görevli kabul ediliyor. Anayasa’nın 79. maddesine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun yalnızca milletvekili, cumhurbaşkanı ve yerel seçimlerden sorumludur” dedi.

"YARGI DENETİMİNE TABİDİR"

Aynı şekilde hukukçu Cüneyt Toraman, partilerin il ve ilçe seçimlerinin yerel ve genel seçimlerle karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Toraman, “Siyasi partilerin il yönetimi ve merkez yönetimi seçimlerine mahkemelerin karışamayacağı görüşüne katılmıyorum. Siyasi partilerin il ve merkez yönetimini belirlemek için yaptığı genel kurul toplantıları; şirket, dernek ve sendika genel kurulları gibi yargı denetimine tabidir” değerlendirmesinde bulundu.

Kongre iptalinde yetki kimde? Hukukçulardan çarpıcı ifadeler - 1. Resim

"İPTAL GÜNDEME GELEBİLİR"

Hukukçu Hadi Dündar ise siyasi partilerin kongreleriyle ilgili bütün hükümlerin Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenlendiğini belirterek Asliye Hukuk Mahkemesinin bu kararları vermede yetkisi olduğunu söyledi. Dündar, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianameler, mutlak butlan için gerekli delilleri içeriyorsa, kurultayların iptali gündeme gelebilir. Bu nedenle 15 Eylül’de Ankara’da yapılacak duruşmada da benzer bir karar çıkma ihtimali yüksektir” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hile hurda CHP’yi darmaduman etti! 'Organize işler' bildiğiniz gibi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hile hurda CHP’yi darmaduman etti! 'Organize işler' bildiğiniz gibi... - GündemHile hurda CHP’yi darmaduman ettiBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı! Davada tutuklu sanık kalmadı - GündemBeykoz Belediye Başkanı tahliye edildiCHP bölünmeye doğru gidiyor iddiası: Yeni parti kurulacak, Ankara'da bina baktılar - Gündem"Yeni parti kurulacak, Ankara'da bina baktılar"Boğaziçi Üniversitesi’nde korkunç cinayet: Katilin kampüse girişi güvenlik kamerasında - GündemKatil kampüse böyle girmiş!CHP'de kriz! İlçe yönetimi, 'Milletvekilinden baskı görüyoruz' diyerek istifa etti! - Gündem'Milletvekilinden baskı görüyoruz' diyerek istifa ettiler!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu - GündemErdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Sonraki Haber Yükleniyor...