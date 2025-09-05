Teknik direktör arayışında son viraj! Fener ince eliyor, işte öne çıkan isimler

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de teknik adam belirsizliği sürüyor. Yönetim kurulu hoca konusu için dün üç saatlik bir toplantı yaparken futbol direktörü Devin Özek, listede yer alan teknik direktör isimleriyle ilgili yöneticilere detaylı bilgi verdi.

Yabancı teknik direktör adaylarında üç isim öne çıktı. Bu isimler Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco. Fakat yabancı çalıştırıcıların çoğu kendi kurmadıkları kadronun sorumluluğunu almak istemiyor. Göreve sıcak bakanların mali talepleri ise piyasanın çok üzerinde ve bütçeyi zorlayacak cinsten.

YÖNETİMDE ENDİŞELER VAR

Yerli kanatta İsmail Kartal fiyat performans dengesi olarak en iyi olması, camiayı ve ligi tanıması, Fenerbahçe tarihinin en iyi puan ortalamasına sahip olması, hiçbir şart öne sürmeden göreve hazır olması gibi özellikleriyle favori durumda. Ancak yönetimde endişeler de var. Kartal’ın daha önceki sezonlarında hep ikinci sırada kalması kafalarda soru işareti oluşturuyor. Fakat İsmail Hoca yine de kulübeye en yakın aday olarak görülüyor. Yönetici Hulusi Belgü, “Yerli ve yabancı teknik direktör adayları var. Daha çok yabancı. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak” diye konuştu.

PORTEKİZ DETAYI

Ali Koç döneminde 4. defa göreve gelmesi muhtemel olan İsmail Kartal, hep Portekizli hocalar sonrasında tercih edildi. Kartal; Vitor Pereira ve Jorge Jesus’tan sonra bu defa da Jose Mourinho’nun halefi olabilir.