Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Teknik direktör arayışında son viraj! Fener ince eliyor, işte öne çıkan isimler

Teknik direktör arayışında son viraj! Fener ince eliyor, işte öne çıkan isimler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teknik direktör arayışında son viraj! Fener ince eliyor, işte öne çıkan isimler
Fenerbahçe, Teknik Direktör, Luciano Spalletti, Domenico Tedesco, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertli yönetimin toplantısında Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco isimleri konuşuldu. Yabancı teknik adamlar olmaz ise İsmail Kartal en yakın aday...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de teknik adam belirsizliği sürüyor. Yönetim kurulu hoca konusu için dün üç saatlik bir toplantı yaparken futbol direktörü Devin Özek, listede yer alan teknik direktör isimleriyle ilgili yöneticilere detaylı bilgi verdi.

Yabancı teknik direktör adaylarında üç isim öne çıktı. Bu isimler Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco. Fakat yabancı çalıştırıcıların çoğu kendi kurmadıkları kadronun sorumluluğunu almak istemiyor. Göreve sıcak bakanların mali talepleri ise piyasanın çok üzerinde ve bütçeyi zorlayacak cinsten.

YÖNETİMDE ENDİŞELER VAR

Yerli kanatta İsmail Kartal fiyat performans dengesi olarak en iyi olması, camiayı ve ligi tanıması, Fenerbahçe tarihinin en iyi puan ortalamasına sahip olması, hiçbir şart öne sürmeden göreve hazır olması gibi özellikleriyle favori durumda. Ancak yönetimde endişeler de var. Kartal’ın daha önceki sezonlarında hep ikinci sırada kalması kafalarda soru işareti oluşturuyor. Fakat İsmail Hoca yine de kulübeye en yakın aday olarak görülüyor. Yönetici Hulusi Belgü, “Yerli ve yabancı teknik direktör adayları var. Daha çok yabancı. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak” diye konuştu.

PORTEKİZ DETAYI

Ali Koç döneminde 4. defa göreve gelmesi muhtemel olan İsmail Kartal, hep Portekizli hocalar sonrasında tercih edildi. Kartal; Vitor Pereira ve Jorge Jesus’tan sonra bu defa da Jose Mourinho’nun halefi olabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altı bin 'özel' kontenjan açık kaldı! Başvuru alınacakMilli ara sonrası 'Barış' formülü! Bir yıldır bekliyordu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sergen Yalçın üç takviye istedi, yönetim harekete geçti - SporSergen Yalçın üç takviye istedi, yönetim harekete geçtiMilli ara sonrası 'Barış' formülü! Bir yıldır bekliyordu - SporMilli ara sonrası 'Barış' formülü! Bir yıldır bekliyorduHakan Çalhanoğlu kavga iddialarına tepki gösterdi: "Yunus'un gözü morarmadı!" - SporHakan Çalhanoğlu kavga iddialarına tepki gösterdi: "Yunus'un gözü morarmadı!"Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan - SporKaos bekleyenlere tokat gibi cevap!Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Toplantı sona erdi, 4 aday var! - SporToplantı sona erdi, 4 aday var!Korku tünelinden sağ çıktık! Gürcistan engelini 3 golle aştık - SporGürcistan engelini 3 golle aştık
Sonraki Haber Yükleniyor...