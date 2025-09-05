Sergen Yalçın üç takviye istedi, yönetim harekete geçti

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ile transfer toplantısı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle sol kanadın, merkez orta sahanın ve savunmanın ortasının güçlendirilmesini istedi.

Orta saha için Arsenal forması giyen Leandro Trossard, stoper için Al Nassr’da oynayan Aymeric Laporte, sol kanat için Sossuolo’nun Fransız yıldızı Armand Lauirente ve Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’le görüşmeler devam ediyor.

İKİ YILDIZ GÖNDERİLECEK

Siyah beyazlı yönetim Yalçın’ın talepleri doğrultusunda girişimlerini sıklaştırdı. Bu bölgelerin yanı sıra transfer döneminin son günlerinde uygun maliyetli yerli isimler ile de temas kurulması planlanıyor.

Öte yandan Sergen Yalçın’ın kadroda düşünmediği Jonas Svensson ve Joao Mario için gelecek teklifler bekleniyor. 23 yaş üstü 13 yabancı oyuncusu bulunan Beşiktaş, bir transfer yapmak için en az iki yabancı futbolcu ile yollarını ayırmak zorunda.