İşsizlik maaşı yattı mı! Ne zaman, saat kaçta yatar? Eylül ödemesi araştırılıyor

Sigortalı bir işte çalışırken işsiz kalan kişilere geçici bir süre destek sağlamak adına ödenen ücrete işsizlik maaşı denir. Bu maaşı alabilmek için bir takım şartlar gereklidir. Başvurular ise İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. İşsizlik maaşı 10 ay ödenir ve maaşların hangi yattığı merak edilir. Bu maaşı alan vatandaşlar şu sıralar işsizlik maaşı yattı mı diye araştırıyor. Peki 5 Eylül işsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatar? işte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ PARA?

2025 yılı itibarıyla en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı tutarları şu şekilde; 10.332,43 TL / 20.644,86 TL.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR, ŞARTLAR NE?

Öncelikle işsizlik maaşı işten çıkan herkese otomatik olarak bağlanan bir maaş değildir. Bu ücreti alabilmek için sigortalının kendi isteğiyle işten ayrılmamış olması, son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödemiş olması ve son 120 gün boyunca kesintisiz çalışmış olması gerekir. Çalışan kendi isteğiyle işten çıkarsa işsizlik maaşı alamaz.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YATIYOR?

İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından her ayın 5'inde 00:00 itibarıyla banka hesaplarına yatıyor. Fakat işsizlik maaşının hesaplara geçme saati bankadan bankaya farklılık gösterebilir. İşsizlik ödenekleri bankaların çalışma saatleri içinde de ödenebilmektedir.