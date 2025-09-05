Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İşsizlik maaşı yattı mı! Ne zaman, saat kaçta yatar? Eylül ödemesi araştırılıyor

İşsizlik maaşı yattı mı! Ne zaman, saat kaçta yatar? Eylül ödemesi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İşsizlik maaşı yattı mı! Ne zaman, saat kaçta yatar? Eylül ödemesi araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sigortalı çalıştığı yerden çıkarılan vatandaşlara işsizlik maaşı verilmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için geren şartların yerine getirilmesi önemlidir. İş akdinin sona ermesi sonrası İşkur'a başvuranlar işsizlik maaşı alır. İşsiz kalanlar her ay belirli bir tarihte yatırılan bu ücretleri merak ediyor. Peki İşsizlik maaşı yattı mı, ne zaman saat kaçta yatar? İŞKUR maaşlarının ne zaman yatacağı araştırılıyor.

Sigortalı bir işte çalışırken işsiz kalan kişilere geçici bir süre destek sağlamak adına ödenen ücrete işsizlik maaşı denir. Bu maaşı alabilmek için bir takım şartlar gereklidir. Başvurular ise İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. İşsizlik maaşı 10 ay ödenir ve maaşların hangi yattığı merak edilir. Bu maaşı alan vatandaşlar şu sıralar işsizlik maaşı yattı mı diye araştırıyor. Peki 5 Eylül işsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatar? işte detaylar... 

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ PARA?

2025 yılı itibarıyla en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı tutarları şu şekilde; 10.332,43 TL / 20.644,86 TL.

İşsizlik maaşı yattı mı! Ne zaman, saat kaçta yatar? Eylül ödemesi araştırılıyor - 1. Resim

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR, ŞARTLAR NE?

Öncelikle işsizlik maaşı işten çıkan herkese otomatik olarak bağlanan bir maaş değildir. Bu ücreti alabilmek için sigortalının kendi isteğiyle işten ayrılmamış olması, son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödemiş olması ve son 120 gün boyunca kesintisiz çalışmış olması gerekir. Çalışan kendi isteğiyle işten çıkarsa işsizlik maaşı alamaz. 

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YATIYOR?

İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından her ayın 5'inde 00:00 itibarıyla banka hesaplarına yatıyor. Fakat işsizlik maaşının hesaplara geçme saati bankadan bankaya farklılık gösterebilir. İşsizlik ödenekleri bankaların çalışma saatleri içinde de ödenebilmektedir.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Savcı cinayetinde yeni ifade ortaya çıktı! "Beni de öldürmeye teşebbüs etti"Bursa'da zehir tacirlerine darbe! 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı? (5 Eylül hava durumu tahmini) - HaberlerBugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı?Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimiABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - HaberlerABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?Wednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı? - HaberlerWednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı?Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...