Almanya’nın kara sonbaharı: İşsizler ordusu sokağa taştı

Avrupa’nın lokomotif ekonomisi Almanya, 10 yıl aradan sonra işsizlikte kritik eşiği geçti. Ağustos ayında ülkedeki işsiz sayısı 3 milyon 25 bine yükseldi. Böylece Almanya, Şubat 2015’ten bu yana ilk kez “3 milyon işsiz” barajını aşarak ekonomik krizin en çarpıcı göstergesini verdi.

Federal İstihdam Ajansı verilerine göre sadece bir ayda 46 bin kişi daha işsizler ordusuna katıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 153 bin kişi artarken, ülkenin işsizlik oranı %6,4 seviyesine çıktı.

"REFORMLAR REDDEDİLDİ"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı ortak basın toplantısında tabloyu “işgücü piyasasında reforma ihtiyaç olduğunun kanıtı” olarak nitelendirdi.

İşverenler Federasyonu (BDA) Başkanı Rainer Dulger ise çok daha sert konuştu:

“Yaklaşık üç yıllık resesyon artık işgücü piyasasında da kendini gösteriyor. Bu üç milyon işsiz, reformların reddedildiğinin göstergesidir. Almanya’nın gerçek bir ‘reform sonbaharı’na ihtiyacı var.”

FEDERAL İSTİHDAM AJANSI: İLK İSTİKRAR SİNYALLERİ VAR

Federal İstihdam Ajansı Başkanı Andrea Nahles ise tabloya daha temkinli yaklaşarak, “İşgücü piyasası son yıllardaki durgunluğun etkisini hâlâ hissediyor. Ancak ilk istikrar belirtileri görülüyor” dedi.

Ajansın verilerine göre mevsimsel etkiler dikkate alındığında, işsiz sayısı Ağustos ayında 9 bin kişi azaldı.

BÖLGESEL FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

İşsizlik oranı, eyaletler arasında ciddi farklılıklar gösteriyor: Bremen (%11,8) ve Berlin (%10,5) işsizlikte zirvede. Bavyera (%4,2) ve Baden-Württemberg (%4,7) ise en düşük işsizlik oranına sahip eyaletler olarak öne çıkıyor.

Danışmanlık şirketi EY’ye göre, sadece otomotiv endüstrisi son bir yılda 50 binden fazla iş pozisyonunu ortadan kaldırdı.

30 Haziran itibarıyla Alman sanayisi, geçen yıla göre 114 bin kişi daha az istihdam sağladı. Bu da sektör genelinde %2,1 oranında iş kaybı anlamına geliyor.

HIZLI TOPARLANMA BEKLENMİYOR

Ülke ekonomisi, 2023’te %0,7, 2024’te ise %0,4 daralma yaşadı. Federal İstatistik Ofisi, 2025’in ikinci çeyreğinde de ekonominin %0,3 küçüldüğünü açıkladı.

Uzmanlar, yüz milyarlarca euroluk kamu yatırımlarına rağmen ekonomide gerçek bir toparlanmanın 2026’dan önce mümkün olmayacağını iletildi.