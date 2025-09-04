2 maçta sadece 2 dakika oynadı! Tayyip Talha Sanuç'a 2 talip birden

Beşiktaş'ta gönderilmesi planlanan isimlerden Tayyip Talha Sanuç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep FK'nın bir süredir peşinde olduğu 25 yaşındaki stopere Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor da talip oldu.

HT Spor'da yer alan habere göre;Gaziantep FK ve Kocaelispor'un teklifini değerlendirmeye alan Tayyip Talha'nın durumunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Bu sezon sadece 2 maçta 2 dakika süre bulan Tayyip Talha, geçtiğimiz sezon ise 19 karşılaşmaya çıktı. Bunların 9'una 11'de başlayan 25 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı veremedi.