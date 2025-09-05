Ukrayna Büyükelçisi gazetemize konuştu: Rusya kazanırsa dünya kaybeder

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, sadece Ukrayna’nın değil; Kafkaslar, Türk dünyası ve Avrupa’nın ciddi anlamda Rus tehdidi altında olduğunu söyledi. Gazetemize konuşan Celal, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’la başlayan işgaller dizesi ve gelinen noktaya dair değerlendirmelerde bulundu.

MİLLİ MÜCADELE'DEN İLHAM ALIYORUZ

“Kırım’da başlayan işgalin yeterince anlaşılmaması ve gereken tepkinin verilmemesi, Rusları Lugansk ile Donetks konusunda cesaretlendirdi” diyen Nariman şöyle devam etti:

Ardından ülkemizi tamamen ele geçirmek için saldırı başlattılar. Ukrayna halkının direniş kararlılığı Moskova’nın tüm hesaplarını altüst etti. Biz şu an gerçek manada kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Bunu da en iyi Türk halkı anlar. Çünkü bir asır önce Anadolu’da da aynı mücadele vardı ve biz 30 Ağustos’ta zaferle taçlanan Millî Mücadele’den ilham alıyoruz.

Rusların ‘birkaç günde teslim alırız’ dediği Ukrayna halkı yaklaşık 3 yıldır kahramanca direniyor. Bu direnişin etkisi bölge denklemini derinden etkiledi. Örneğin Karabağ’ın özgürlüğü, Suriye’de yaşanan devrim, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya üzerinde bu direnişin büyük yansımaları oldu. Azerbaycan halkı büyük bir kahramanlık sergiledi ve Karabağ özüne döndü. Yine Suriye halkı büyük bir direniş örneği gösterdi. Ancak Rusya’nın tüm gücünü Ukrayna’ya yöneltmesi de bu süreçlerde kayda değer etken oldu.

Diğer yandan Ruslar Ukrayna’ya saldırmasa ve hezimet yaşamasaydı bir sonraki hedef mutlak manada Türk Cumhuriyetleri idi. Ayrıca Kafkasya’yı tamamen kontrol etmek adına askerî hamleler yapmayı planlıyordu. Bu hesapların tamamını Ukrayna direnişi bozdu. Şayet Rusya kazanırsa Türk dünyası da Avrupa ve Kafkasya kadar ağır tehdit altına girer. Hâlihazırda Rus soykırımı ile yüzleşmeyen Türk boyu kalmadı. Bu acı geçmiş yeniden tekerrür eder. Bu arada Rusların ajandasında Boğazlar ve İstanbul’un işgal hevesinin canlı olduğunu unutmamalıyız.

AVRUPA TEHDİT ALTINDA

Ukrayna’nın işgal altında olduğunu ve vatanlarını savunduğunu belirten Büyükelçi Celal “Bizim kazanmamız tüm insanlığın zaferi olur. Ruslar kazanırsa sadece bölge değil tüm dünya için yeni ve büyük bir tehdit ortaya çıkar. Hatta bu gerilim III. Dünya Savaşı’na bile evrilebilir. Putin kesinlikle Ukrayna ile yetinmeyecek. Şu an Avrupa kıtasında yer alan birçok bölgeyi istiyor. Batılı yöneticiler bu tehlikeyi gördü. İşgalin ilk günlerinde herkes ciddi bir şok yaşadı ve kısa süreli bekle-gör tavrı hakimdi. Ancak kısa süre içerisinde tehlikenin farkına vardılar ve Ukrayna halkının yanında yer aldılar” dedi.

1991 SINIRLARINA DÖNÜLMELİ

Ukrayna’nın kalıcı barış istediğini belirten Büyükelçi Celal, şu ifadeleri kullandı:

“Taraflar 1991 yılı sınırlarına dönmek zorunda. Ukrayna yönetimi ve halkı, hiçbir biçimde Kırım, Zaporajya, Herson, Donetsk ve Lugansk’ın işgalini tanımayacak. Mevcut siyasi iradenin de anayasal yükümlülükler gereği bunu müzakere dahi etme hakkı yok. Böyle bir kabul zaten ülkenin yüzde 25 toprağından vazgeçmek demektir. Barış alternatifi ortadan kalkarsa Avrupa çok ciddi Rus işgal tehdidi ile yüzleşmek zorunda kalır. Kafkasya tümden karışır. Bu gasp girişimine boyun eğilmesi ve Ukrayna topraklarının işgali konusunda uluslararası hukuku yok sayılırsa bunun başka trajik sonuçları da ortaya çıkar. Örneğin Çin-Tayvan ve Doğu Türkistan meselesi ya da İsrail’in işgal ettiği topraklarla ilgili bu durum emsal nitelik taşır. Filistin meselesi adil bir çözüm niteliği taşımadığı için on yıllardır süregelen katliam, işgal ve acılar yaşanıyor. Ukrayna’da da adil barış olmazsa Filistin benzeri bir durum yaşanır ve bu savaş on yıllarca sürer. Putin önceleri SSCB sınırlarına ulaşmak istiyordu şimdi hedef büyüttü ve Rus İmparatorluğu hayali kurmaya başladı. Yaşananların arka planında da bu heves var.”

KIRIM'LA AYNI KADERİ YAŞIYOR

Zelenskiy yönetiminin Ukrayna Büyükelçisi olarak Ankara’ya atadığı Nariman Celal sürgünde doğan ve 9 yaşında ata topraklarına dönen bir Kırım Tatar Türk’ü. 45 yaşındaki Büyükelçi Celal, 2021 yılı Eylül ayında Rus işgal güçleri tarafından tutuklandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel çabasıyla Haziran-2024’teki esir takasında özgürlüğüne kavuştu.

Cezaevi günlerini “Orada öyle işkenceler uygulanıyor ki, ne ben anlatabilirim ne de siz dinleyebilirsiniz” sözleriyle tanımlayan Nariman Celal, babası ve dedesinin 1944 yılında sürüldüğü Kırım’dan 80 yıl sonra bir kez daha sürgün edilen nesil olması hasebiyle esir ve mahzun Kırım’la aynı kaderi yaşadığını söylüyor.