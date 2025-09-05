Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Altı bin 'özel' kontenjan açık kaldı! Başvuru alınacak

Altı bin 'özel' kontenjan açık kaldı! Başvuru alınacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altı bin &#039;özel&#039; kontenjan açık kaldı! Başvuru alınacak
YKS, Yerleştirme, Şehit Yakını, Gazi, Depremzede, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversitelerde şehit ve gazi yakını, gazi, depremzede ve 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan 25 bin kontenjanın 19 bini doldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirmelerinde şehit ve gazi yakını, gazi, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan 24 bin 868 özel kontenjanın 19 bin 6’sına yerleştirme yapıldı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sebebiyle 2023’te uygulamaya konulan depremzede kontenjanları kapsamında, bu yıl 8 bin 726 depremzede aday yükseköğretim programlarına yerleşti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 24

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa şehirlerinde ikamet eden adaylar ile bu illerde ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adayların faydalanabildiği toplam 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95’i doldu. Şehit ve gazilerin eş ve çocuklarıyla gazi adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının ise 971’ine yerleştirme yapıldı, kontenjandaki doluluk oranı yüzde 24 oldu.

Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara 2025-YKS’de 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı, 9 bin 309 kadın aday bu haktan yararlanarak üniversiteli olmaya hak kazandı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 80 oldu.

2025-YKS’de, şehit ve gazi yakını, gazi, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan toplam 24 bin 868 ek kontenjanın 19 bin 6’sına yerleştirme yapıldı. Adaylar, henüz dolmayan yaklaşık 6 bin kontenjan için ek yerleştirme sürecinde başvuru yapabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kongre iptalinde yetki kimde? Hukukçulardan çarpıcı ifadelerTeknik direktör arayışında son viraj! Fener ince eliyor, işte öne çıkan isimler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS'de dikkat çeken istatistik: 6 öğrenciden 5'i mühendisliği seçti - Eğitim6 öğrenciden 5'i mühendisliği seçtiDersimiz 'Yeşil Vatan' - EğitimDersimiz 'Yeşil Vatan'"Üniversite artık işsizlikle eş anlamlı haline geldi" diyen Selçuk Pehlivanoğlu: Gençleri geleceğe hazırlayamıyoruz - EğitimPehlivanoğlu’ndan ezber bozan çıkışlar!Bakan Tekin "Dünyaya örnek olacak" diyerek duyurdu! Suriye-Türkiye arasında eğitim köprüsü - Eğitim"Dünyaya örnek olacak" diyerek duyuruldu!Devlet okulunda kayıt-bağış parası var mı? MEB'den velilere flaş uyarı! - EğitimDevlet okulunda kayıt-bağış parası var mı?Yeni eğitim yılına adaptasyon adımları atıldı! Okullarda ilk zil uyum için çaldı - EğitimYeni eğitim yılına adaptasyon adımları atıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...