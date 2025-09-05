Altı bin 'özel' kontenjan açık kaldı! Başvuru alınacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirmelerinde şehit ve gazi yakını, gazi, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan 24 bin 868 özel kontenjanın 19 bin 6’sına yerleştirme yapıldı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sebebiyle 2023’te uygulamaya konulan depremzede kontenjanları kapsamında, bu yıl 8 bin 726 depremzede aday yükseköğretim programlarına yerleşti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 24

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa şehirlerinde ikamet eden adaylar ile bu illerde ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adayların faydalanabildiği toplam 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95’i doldu. Şehit ve gazilerin eş ve çocuklarıyla gazi adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının ise 971’ine yerleştirme yapıldı, kontenjandaki doluluk oranı yüzde 24 oldu.

Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara 2025-YKS’de 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı, 9 bin 309 kadın aday bu haktan yararlanarak üniversiteli olmaya hak kazandı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 80 oldu.

2025-YKS’de, şehit ve gazi yakını, gazi, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan toplam 24 bin 868 ek kontenjanın 19 bin 6’sına yerleştirme yapıldı. Adaylar, henüz dolmayan yaklaşık 6 bin kontenjan için ek yerleştirme sürecinde başvuru yapabilecek.