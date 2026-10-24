Kongre sonuçları, genel başkanlık yarışına yön verecek: CHP’de delege hesabı başladı

CHP’de mutlak butlan tartışmalarının ardından açıklanan kurultay takvimi başlıyor. Buna göre 11 Kasım’da mahallelerde ilçe kongre delegelerinin seçimleri yapılacak, 12 Aralık’ta ilçe kongreleri süreci başlayacak, 16 Ocak 2027’de il kongreleri aşamasına geçilecek. İl kongrelerinin 14 Şubat’ta tamamlanmasının ardından CHP Parti Meclisi toplanarak büyük olağan kurultayın kesin tarihini belirleyecek. Genel başkanlık adaylığına ilişkin isimlerin de yeni yıl itibarıyla daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.

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Mart veya nisan aylarında yapılması planlanan kurultayda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken, parti içi muhalefet de il kongrelerinden çıkacak sonuçlara göre yol haritasını belirleyecek. Genel başkanlığa adaylığını ilk açıklayan isim eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı olurken, Oğuz Kaan Salıcı’nın adı da gündemdeki yerini koruyor. CHP kurmayları, kurultayın çok adaylı geçebileceğine işaret ederken delege seçimlerinden çıkacak sonucun adaylık sürecinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

SAHAYA İNİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongre sürecinde sahaya inerek toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceği ifade ediliyor. İzmir ve Ankara’nın ardından bugün Gaziantep’te düzenlenecek “Millî Bilinç Güçlü Türkiye” programına katılacak olan Kılıçdaroğlu’nun, 7 Kasım’da emeklilerle, 5 Aralık’ta ise engellilerle buluşması öngörülüyor.

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