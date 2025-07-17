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Kontrolden çıkan araç, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kontrolden çıkan araç, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşıdan gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken o anlar kameralara yansıdı.

Arsuz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde A.G. idaresindeki otomobil, karşıdan gelen S.R. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

ANBEAN KAMERADA

Otomobilin içerisindeki 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü olan otomobil sürücüsünün kontrolden çıkıp kamyonete çarptığı anlar kaydedildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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