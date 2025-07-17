Kontrolden çıkan araç, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşıdan gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken o anlar kameralara yansıdı.
Arsuz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde A.G. idaresindeki otomobil, karşıdan gelen S.R. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
ANBEAN KAMERADA
Otomobilin içerisindeki 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü olan otomobil sürücüsünün kontrolden çıkıp kamyonete çarptığı anlar kaydedildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.