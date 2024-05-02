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Konya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konya&#039;da deprem oldu! AFAD ve Kandilli&#039;den açıklama geldi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Konya'dan geldi. AFAD ve Kandilli Emirgazi merkezli depreme ilişkin ilk verilerini paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Son deprem Konya'da oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verilerini duyurdu. İşte bölgedeki son durum...

KONYA 3,3 İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi, Konya Emirgazi merkezli depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı kuvvetli olarak hissedildi. Depremin derinliği 2,4 kilometre olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

AFAD ise Emirgazi merkezli depremin büyüklüğünü 3,1 olarak duyurdu. 

Konya'da son günlerde sıklaşan depremler vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. İki gün öncede Doğanhisar'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. 

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da gece boyu küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı, herhangi bir olumsuz durum yok...

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Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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