Konya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti! 3 yaşındaki minik son anda kurtuldu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Konya'da Ahmet Ç.'nin kullandığı otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi. Şenay Ç. ve 3 yaşındaki oğlu yaralı kurtulurken, 4 kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ahmet Ç. (53) idaresindeki 33 BKJ 58 plakalı otomobil, Ereğli-Konya kara yolu Hortu Mahallesi'nde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.
3 YAŞINDAKİ MİNİK SON ANDA KURTULDU
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Şenay Ç. (29) ve 3 yaşındaki oğlu İdris Yiğit Ç'nin yaralı çıktığı otomobilin LPG tankı bir süre sonda alev aldı.
Kazada sürücü ile araçtaki Emine G. (50), Zeynep Ç. (28) ve Uğur Ç'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı