Ankara'da can pazarı! Kazaya müdahale eden jandarma aracına minibüs çarptı, ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde kamyonla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kazaya müdahale için gelen jandarma ekiplerinin bulunduğu araca ise bir minibüsün çarpması sonucu 3 jandarma personeli yaralandı.

Feci kaza gece saatlerinde Şereflikoçhisar'ın Karandere Mahallesi mevkiinde yaşandı. Ankara'dan Aksaray istikametine giden Cumali A. yönetimindeki kamyon, aynı yöne ilerleyen Bayram Sarıkaya yönetimindeki traktör ile çarpıştı.

KARI KOCAYI KAZA AYIRDI

Kaza sonucu traktör sürücüsü Bayram Sarıkaya ve eşi Rasime Sarıkaya yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile devrilen traktörün altından yaralılar çıkarıldı. Yaralılardan Rasime Sarıkaya (75) olay yerinde hayatını kaybetti. Bayram Sarıkaya ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kamyon sürücüsü Cumali A. gözaltına alındı.

JANDARMA ARACINA ÇARPTILAR, YARALILAR VAR

Öte yandan, kazaya müdahale için olay yerinde bulunan jandarma ekiplerinin bulunduğu araca, M.S. yönetimindeki 06 SCR 95 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan jandarma personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü M.S. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.