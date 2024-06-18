15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası! Metrobüs'ün karıştığı kazada yaralı var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası yaşandı. Metrobüs ile bariyer arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem! Çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem! Çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Kurban Bayramı öncesinde SMA yazan araçla trafiğin kapatılmasıyla gündeme gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası yaşandı. Köprüde bir motosiklet sürücüsü metrobüs ile bariyer arasına sıkıştı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

KÖPRÜ ÜSTÜNDE KAZA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ankara istikametine seyreden 34 HAZ 809 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen 34 GLK 114 plakalı metrobüs ile bariyer arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İETT ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kazaya karışan metrobüsteki yolcular ise köprü üzerinde araçtan tahliye edildi. Yolcular başka bir metrobüse binerek yolculuklarına devam etti.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.