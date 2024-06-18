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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası! Metrobüs'ün karıştığı kazada yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası yaşandı. Metrobüs ile bariyer arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kurban Bayramı öncesinde SMA yazan araçla trafiğin kapatılmasıyla gündeme gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası yaşandı. Köprüde bir motosiklet sürücüsü metrobüs ile bariyer arasına sıkıştı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

KÖPRÜ ÜSTÜNDE KAZA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ankara istikametine seyreden 34 HAZ 809 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen 34 GLK 114 plakalı metrobüs ile bariyer arasına sıkıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası! Metrobüs'ün karıştığı kazada yaralı var - 1. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İETT ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kazaya karışan metrobüsteki yolcular ise köprü üzerinde araçtan tahliye edildi. Yolcular başka bir metrobüse binerek yolculuklarına devam etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası! Metrobüs'ün karıştığı kazada yaralı var - 2. Resim

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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