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Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 2 sağlık görevlisi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 2 sağlık görevlisi yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 sağlık personeli yaralandı. Ambulansın, ihbar üzerine hasta almaya gittiği öğrenildi.

Kaza, Emirdağ ilçe merkezi Çilli merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ABB 644 plakalı ambulans sokak kesişiminde 03 ADB 233 plakalı otomobille çarpıştı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ YARALANDI

Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen bir başka ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HASTA ALMAYA GİDİYORDU

Kazada ambulansın boş olduğu ve gelen bir ihbardan dolayı hasta almaya gittiği belirtilirken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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