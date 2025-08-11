Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Korkunç olay! 65 yaşındaki adam oturma odasında böyle bulundu

Korkunç olay! 65 yaşındaki adam oturma odasında böyle bulundu

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde bir kişi evinde iple asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

65 yaşındaki H.B., evinin oturma odasında yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. Olay ekiplere bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri H.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

H.B.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

