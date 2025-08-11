Korkunç olay! 65 yaşındaki adam oturma odasında böyle bulundu

65 yaşındaki H.B., evinin oturma odasında yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. Olay ekiplere bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri H.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

H.B.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.