Korkunç olay! 65 yaşındaki adam oturma odasında böyle bulundu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde bir kişi evinde iple asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
65 yaşındaki H.B., evinin oturma odasında yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. Olay ekiplere bildirildi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri H.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
H.B.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız