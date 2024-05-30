Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Teklif 19 maddeden oluşuyor. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.

KABUL EDİLDİ

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.