Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Teklif 19 maddeden oluşuyor. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
KABUL EDİLDİ
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı