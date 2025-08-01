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Kuaförün hayat kurtaran müdahalesi! Boğazına şeker kaçan çocuğa 'heimlich' manevrası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de bir kuaför, boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu 'heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaylacık Mahallesi 447. Sokak'ta bulunan bir kadın kuaförünün önünde oturan 5 yaşındaki çocuk, yediği şekerin boğazına kaçması sonucu aniden nefes alamamaya başladı.

SOĞUKKANLI MÜDAHALE

Çocuğun panikle boğazını tutarak çırpınması üzerine diğer çocuklar ise telaşa kapıldı. O sırada iş yerinde bulunan kuaför salonu sahibi Yaşar Bulut, hızla müdahale ederek çocuğa heimlich manevrası uyguladı. Bulut'un soğukkanlı müdahalesi sonucu çocuk, boğazına kaçan şekeri çıkartarak yeniden nefes aldı. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kuaförün hayat kurtaran müdahalesi! Boğazına şeker kaçan çocuğa 'heimlich' manevrası - 1. Resim

"BİR ANDA BAĞIRMA SESLERİNİ DUYDUM"

Olay anını anlatan kuaför salonu sahibi Yaşar Bulut, "İş yerinde oturuyordum. Bir anda çocukların bağırma seslerini duydum. Kapıya çıktım ve çocuğun boğazını tuttuğunu, nefes alamadığını gördüm. Ardından çocuğu kucağıma alarak heimlich manevrası yapıp boğazındaki şekeri çıkartmayı başardım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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