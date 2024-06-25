Kübra Özdemir'in ölümünde kahreden detay! Selfie çekerken can verdi

Bursa’da İznik Gölü’nde erkek arkadaşıyla bindikleri jet ski ile tur atan Kübra Özdemir (25) dengesini kaybederek suya düştü. Talihsiz kızın Selfie çekmek isterken canından olduğu ortaya çıktı.

İhbar üzerine Özdemir’in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı kıyıdan yaklaşık 250-300 metre açıkta su yüzeyinde buldu. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Özdemir bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SELFİE ÇEKERKEN DÜŞTÜ

Özdemir'in selfie çekerken dengesini kaybederek düştüğü öğrenilirken geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. Bir hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Kübra Özdemir, paylaştığı şarkıyla da sevenlerini hüzünlendirdi.