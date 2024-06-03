Küçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada

Karabük’te küçük bir çocuğun otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Polis sürücüye ceza keserken çocuğun, aile bireylerinin bilgisi dışında şaka amaçlı bagaja bindiğini beyan ettiği öğrenildi.

Safranbolu’dan Karabük istikametine giden 78 ABR 117 plakalı otomobilin bagajına binen küçük çocuk trafikte yolculuk yaptı. Otomobilin bagajını eliyle tutan çocuğun o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"ŞAKA" SAVUNMASI

Olayın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi. Çocuğun, aile bireylerinin bilgisi dışında şaka amaçlı bagaja bindiğini beyan ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince 690 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gerekçesiyle de adli soruşturma başlatıldı.