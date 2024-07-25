Kuduz alarmı verildi, bir mahalle ve köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tespit edilerek gözlem altına alınan köpeğin ölmesi üzerine veteriner hekimlerce inceleme başlatıldı.

İLK İNCELEMEDE KUDUZ TESPİT EDİLMEDİ

Kuduz incelemesi yapılmak üzere hayvandan alınan numune Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Yapılan ilk incelemede köpekte kuduz virüsü tespit edilmedi.

İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, kesin sonuç belli olana kadar ihtiyaten Çayağzı Mahallesi ve Şehitlik köyüne tüm hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı, geçici tedbirler uygulamaya başladı.

Bölgede bulunan sahipsiz hayvanlar da kontrol edilerek kuduz aşısı yapıldı.