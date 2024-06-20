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Şanlıurfa'nın ardından Niğde'de de kuduz şüphesi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;nın ardından Niğde&#039;de de kuduz şüphesi!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında bir mahallenin karantinaya alınmasına neden olan köpeğin kuduz olmadığı belirlendi.

Şanlıurfa'da bir köpekte kuduz tespit edilmesi sonrası bir mahalle karantinaya alındı. Şanlıurfa'nın ardından bir haber de Niğde'den geldi.

8 Haziran'da Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde H.Ş. adlı vatandaş bir sokak köpeğinin ısırması sonucu hastaneye kaldırılmış, köpeğin ise bir süre sonra öldüğü bildirilmişti.

Kuduz şüphesi ile köpekten alınarak Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilen örneğin analizi tamamlanana kadar mahallenin karantinaya alınmasına, sahipsiz hayvanların toplatılarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş-çıkışının yasaklanmasına, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına karar verilmişti.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alınmasına neden olan köpeğin testinin negatif çıktığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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