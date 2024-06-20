Şanlıurfa'da korkulan oldu! 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Haziran 2024 18:13 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 18:24 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da kuduz şüphesi taşıyan köpek öldü. Bunun üzerine mahalle karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.