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Şanlıurfa'da korkulan oldu! 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da korkulan oldu! 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da kuduz şüphesi taşıyan köpek öldü. Bunun üzerine mahalle karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında bulunan Sumaklı Mahallesi’nde kuduz olabileceği şüphesiyle Siverek Hayvan Barınağı'nda müşahede altına alınan sahipsiz köpek öldü.

Yapılan test sonucunda köpekte kuduz vakasına rastlanılması üzerine Sumaklı Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da korkulan oldu! 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - 1. Resim

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye "dikkat kuduz riskli bölge" yazılı uyarıcı levhalar asıldı. Bölgedeki sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.

Öte yandan, ilçe kırsalındaki Karakeçili Mahallesi'nde kuduz şüphesiyle gözlem altına alınan köpeğin takibine de devam edildiği öğrenildi.

Kentte Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta Ufuk Kılıç'a (16), Batıkent Mahallesi'nde de 4 Haziran'da Mustafa Şahin'e saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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