Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Niğde'de başıboş sahipsiz köpek vatandaşı ısırdı! Mahalle kuduz karantinasına alındı

Niğde'de başıboş sahipsiz köpek vatandaşı ısırdı! Mahalle kuduz karantinasına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Niğde&#039;de başıboş sahipsiz köpek vatandaşı ısırdı! Mahalle kuduz karantinasına alındı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Niğde'nin Bor ilçesinde başıboş sahipsiz köpek bir kişiyi ısırdı. Kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alınırken, mahalle karantinaya alındı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, H.Ş, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 18 Haziran'da sahipsiz köpek tarafından ısırıldı.

KUDUZ ŞÜPHESİ NEDENİYLE HASTANEDE

Olası kuduz şüphesi nedeniyle Bor Devlet Hastanesine başvuran H.Ş, tedavi altına alındı. Tedavisi hastanede devam eden kişi, sağlık durumu iyi olmakla beraber gözetim altında tutuluyor.

ISIRAN KÖPEK ÖLDÜ

Söz konusu köpeğin ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan ihbar sonrası, görevli veteriner hekim tarafından alınan numune, kuduz yönünden incelenmek üzere 19 Haziran'da Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderildi. Köpeğe ait kadavra, veteriner hekim gözetiminde dezenfekte edilerek gömüldü.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Analizlerin tamamlanması ve raporlanmasına kadar geçecek süre zarfında olası kuduz hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla "Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele" yönetmeliği gereği Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplanarak Cumhuriyet Mahallesi'ni "kuduz şüpheli bölge" ilan etti.

Öte yandan, komisyon, sahipsiz ya da başıboş hayvanların mahalleden toplanarak barınaklara nakledilmesine, ivedilikle aşılanmasına, mahallenin karantinaya alınmasına, tüm hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi. Komisyon ayrıca, hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Altın yatırımcısı, bu beklentiye hazır ol! Ons ve gram için alım seviyesi neresi?Borsada bu şirketlere dikkat! İşte para girişi yaşanan hisseler…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Timur Cihantimur'un cezaevindeki fotoğrafı ortaya çıktı - GündemCezaevindeki fotoğrafı ortaya çıktıBöylesi görülmedi! Namaz kılma bahanesiyle polisten kaçtılar - GündemNamaz kılma bahanesiyle polisten kaçtılarAslıhan Zengin’in bıçaklanması olayında ilginç gelişme! Emniyete gelip suçu üstlenmeye çalıştı - GündemEmniyete gidip teslim olan şahıs ortalığı karıştırdıBayram tatilinin beş günlük bilançosu ağır oldu: 36 ölü, 6.550 yaralı - GündemBayram tatilinin acı bilançosu artıyor!Sultangazi'deki yangında mahsur kalan aile son anda kurtarıldı - GündemAlevlerin arasından kurtardıŞarkıcı Victoria Vera Blyth Ankara'da eşi tarafından öldürülmüştü! Arkadaşları konuştu: Dramayı severdi... - Gündem"Aldatıldığını öğrendi... Drama sevdiğini söylerdi"
Sonraki Haber Yükleniyor...