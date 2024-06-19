PKK Almanya’nın başını ağrıtıyor! Hain sayısı 15 bine ulaştı, suç oranı arttı

Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatının 2023 yılı durum raporunda, bu ülkede aşırı sağcıların ve terör örgütü PKK üyelerinin sayısında artış görüldüğü bildirildi.

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Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, ülkedeki potansiyel aşırı sağcı sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 40 bin 600’e yükseldiğini söyledi. Haldenwang, terör örgütü PKK’yı uzun yıllardır gözlemlediklerini ve örgüt mensubu sayısında da artış gördüklerine işaret ederek “Geçen yıl 14 bin 500 olan sayı şu anda 15 bine ulaşmış durumda” dedi. “PKK Almanya’yı daha çok bir dinlenme ve geri çekilme yeri olarak görüyor” diyen Haldenwang, terör örgütünün her yıl takipçilerinden milyonlarca avro topladığına dikkati çekti. Raporda, PKK’nın Almanya’da en geniş üyeye sahip ve “en güçlü yabancı aşırılıkçı örgüt” olarak kabul edildiği vurgulandı. Rapora göre; PKK tarafından işlenen suçlar 2022’de 262 olarak tespit edilirken 2023’te bu sayı yüzde 9,2 artışla 286’ya çıktı. Bunların 22’sinin şiddet içerikli suç, 99’unun da propaganda olduğu belirtildi.

Almanya’da terör örgütü PKK’nın sözde bağış kampanyalarıyla 16 ile 17 milyon avro arasında para topladığı, bunun da 2022’deki gibi aynı seviyede olduğu kaydedildi. Bu paranın sözde bağışçılardan nakit olarak toplandığı belirtildi. Toplanan paraların örgüt idaresinde ve Avrupa’da propaganda amaçlı kullanıldığına işaret edildi. PKK’nın Avrupa’da büyük ölçüde şiddetten uzak bir görüntü sergilemeye çalışırken Türkiye’de terör saldırılarına devam ettiği vurgulandı.

2013 Haziran ayından bu yana 300’den fazla kişinin Almanya’dan terör örgütü PKK’ya katılmak üzere ayrıldığı ve gidenlerden 41’nin öldüğü, 160’nın da tekrar geri döndüğü ifade edildi. Raporda şiddetin PKK ideolojisi için stratejik bir unsur olmaya devam ettiği belirtildi.