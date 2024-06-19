Hainlerin, Suriye’de korsan devlet kurma hayaline bir darbe daha! Putin ve Esad da karşı...

Ankara’nın baskısıyla Batı’nın desteğini kaybedince Suriye’deki sözde seçimi ertelemek mecburiyetinde kalan terör örgütü PKK/PYD’ye bir itiraz da Moskova ve Şam yönetiminden geldi.

Türkiye, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Suriye’de düzenlemek istediği korsan sandık kurma girişimine yönelik diplomatik hamlesi sonucu ABD yönetimi seçimi desteklemediğini açıklamak zorunda kalmıştı. Rusya ve Suriye’nin de ağustos ayına ertelendiği açıklanan sözde seçime karşı olduğu belirtildi. Üç ülke arasındaki bu ortak tavrın yeni bir iş birliği ortamını oluşturabileceği belirtiliyor.

Ankara ve Şam arasındaki uzlaşma girişimleri, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında Moskova’da yapılan toplantılara rağmen 2023 başından bu yana ilerleme kaydedemedi. Ancak Türkiye ve Suriye arasında bir süredir askıda olan normalleşme görüşmelerinin yeniden başlayabileceği iddia edildi. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın meşrulaşma yolunda sözde seçim düzenleme girişimleri karşısında Ankara ve Şam’ın ortak hareket edebileceği konuşulmaya başladı.

FİDAN, PUTİN’E AKTARDI

Esad rejimi, normalleşme için Türk askerinin Suriye’den çekilmesinde ısrar ederken; Londra merkezli Arap gazetesi Asharq Al-Awsat, iki ülkenin yakında Rusya’nın ara buluculuğunda bir araya geleceğini yazdı. Gazete, Türk kaynaklara göre, normalleşme görüşmelerinin Astana formatında devam edeceğini, konunun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le geçen hafta yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini aktardı. Haberde, Putin-Fidan görüşmesinde Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin düzenlemeyi planladığı ve ağustos ayına ertelenen seçimlerin de ele alındığı belirtildi. Fidan’ın söz konusu görüşmede Putin’e “Suriye’nin kuzeyinde oldu bitti bir teröristan devletine asla izin vermeyeceğiz” dediği öğrenildi. Rusya’nın da başkalarının güdümünde olan bir devlete karşı olduklarını Fidan’a ilettiği ifade edildi.

ÜÇ BAŞKENTTEN ORTAK TAVIR

Gazeteye konuşan kaynaklar, Türkiye gibi Rusya ve Suriye’nin de bu sözde seçime karşı olduğunu ve bu sebeple Ankara-Şam hattında bir anlaşma sağlanabileceğini ifade etti. Kaynaklar, “Türkiye, PKK/PYD/YPG’nin sözde seçimine kesinlikle karşı olduğunu, yapılması hâlinde harekete geçecekleri bilgisini Rusya dâhil ilgili ülkelere ilettiğini biliyoruz. Aynı şekilde Rusya ve Şam yönetimi de Suriye’nin kuzeyinde legal olmayan bir seçime karşı olduklarını belirtiyor. Ankara, Moskova ve Şam arasındaki bu ortak tavır yeni bir iş birliği ortamı oluşturabilir. Hatta Rusya’nın girişimleri ile Ankara ve Şam bir masa etrafında bir araya gelebilir. Sadece sözde seçimler değil başka konularda da ilk temasları başlatabilirler” dedi.

"ASLA İZİN VERMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de 11 Haziran’da yapmayı planladığı ve ertelenen sözde seçimlere Türkiye’nin karşı olduğunu defalarca dile getirmişti. Erdoğan, en son İspanya dönüşü uçakta yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: “Ortada seçim falan yok, öncelikle bunu belirtelim. Ortada terör örgütünü meşrulaştırma ve bölgede bir ‘Teröristan’ kurmak için tertiplenmiş bir oyun var... Böyle bir durum olduğu anda zaten biz de ilgili birimlerimizi gerekli şekilde seferber ederiz. Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz.” Türkiye’nin kararlı duruşu sonrası Washington yönetimi de o günlerde terör örgütünün sözde seçim hamlesini destelemediklerini belirten bir açıklamaya imza atmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin korsan seçimini “mevcut şartlar oluşmadığı için” desteklemediklerini söylemişti. Kimseden destek göremeyen terör örgütü PKK/PYD/YPG, sözde seçimi ertelemek mecburiyetinde kaldığını duyurmuştu.