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Küle dönen ev kundaklanmış! Avukatın hain planı böyle ifşa oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Küle dönen ev kundaklanmış! Avukatın hain planı böyle ifşa oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da geçtiğimiz günlerde Suriyeli bir ailenin evinde çıkan yangının kundaklama sonrası çıktığı belirlendi. Olayla ilgili Avukat Erdoğan Varım ve bir arkadaşı tutuklandı. Varım'ın, evini kundakladığı şahısla dosya getirmesi karşılığında anlaştığı ancak para konusunda tartıştıkları öğrenildi.

Geçtiğimiz salı günü sabaha karşı merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

SURİYELİ AİLENİN EVİ KUNDAKLANDI

Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Adreste inceleme yapan polis, yangının kundaklama sonucu meydana geldiğini belirlemesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracı belirledi.

Küle dönen ev kundaklanmış! Avukatın hain planı böyle ifşa oldu - 1. Resim

KUNDAKLAMANIN ALTINDAN AVUKAT ORTAĞI ÇIKTI

Belirlenen araç sahibi Konya Barosuna kayıtlı Avukat Erdoğan Varım (26) ile arkadaşı 24 yaşındaki Emir İner gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Avukat Erdoğan Varım'ın kundaklanan evde oturan Suriye uyruklu Mustafa Igeydi ile dosya getirmesi karşılığında komisyon vererek anlaştığı, son zamanlarda dosya ücreti nedeniyle aralarında çıkan tartışmaların sonrası husumet çıktığı iddia edildi.

Küle dönen ev kundaklanmış! Avukatın hain planı böyle ifşa oldu - 2. Resim

ZAFER PARTİSİ'NDE AYRILMIŞLAR

Öte yandan, Avukat Erdoğan Varım'ın önceden Zafer Partisi Konya İl Teşkilatında farklı görevler aldığı, Emir İner'in de 2023 yılında Zafer Partisinden Afyonkarahisar milletvekili adayı olduğu, her ikisinin de yaklaşık 2 ay önce partiyle ilişiklerinin kesildiği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Avukat Erdoğan Varım’ın kundaklama olayını arkadaşı Emir İner'le birlikte gerçekleştirdiklerini söylediği, Emir İner'in ise bu suçlamayı kabul etmediği ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Varım ve Emir İner çıkarıldıkları mahkemece 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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