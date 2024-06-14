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Kurban Bayramı hava tahmin raporu! Meteoroloji gün gün, il il açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kurban Bayramı hava tahmin raporu! Meteoroloji gün gün, il il açıkladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son günlerde birçok kentte mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Kurban Bayramı'nda da devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olacak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceye kadar çıkacak. Yağış alan tek bölge ise Karadeniz olacak.

Kurban Bayramı tatili dokuz güne çıkarıldı, fırsat bilen milyonlar ya tatil bölgelerine akın etmek için ya da memleket yoluna düşmek üzere plan yaptı. Bugünlerde özellikle İstanbul dahil yurdun pek çok yerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşı bunaltırken, bayramda havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

SADECE BİR BÖLGEDE SAĞANAK VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, arefe günü Karadeniz Bölgesi ve Kars, Ardahan çevrelerinde yağışların süreceğini belirtti.

Macit, "Bayramın 1'inci günü Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış bekliyoruz, diğer bölgelerde bayramın 1'inci günü yağış beklenmiyor. Yağış beklentimiz sadece Karadeniz Bölgesi ile sınırlı" dedi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Bayramda yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağış beklentisinin bulunmadığını söyledi.

Kıyı bölgelerinde bayram boyunca havanın az bulutlu ve açık olacağını dile getiren Macit, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini aktardı.

Bayramda en yüksek sıcaklığın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçüleceğini dile getiren Macit, sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükseleceğini belirtti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi veren Macit, İstanbul ve Ankara'da 33-34 derece civarında görülen sıcaklıkların 29-30 derecelere düşeceğini, arefe ve bayramın 1'inci gününün biraz daha serin geçmesini beklediklerini bildirdi.

İzmir'de ise bayram boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Macit, sıcaklıkların 34-35 derece civarında seyredeceğini belirtti.

16 HAZİRAN (BAYRAMIN 1. GÜNÜ) HAVA DURUMU HARİTASI

Kurban Bayramı hava tahmin raporu! Meteoroloji gün gün, il il açıkladı - 1. Resim

17 HAZİRAN (BAYRAMIN 2. GÜNÜ) HAVA DURUMU HARİTASI

Kurban Bayramı hava tahmin raporu! Meteoroloji gün gün, il il açıkladı - 2. Resim

18 HAZİRAN (BAYRAMIN 3. GÜNÜ) HAVA DURUMU HARİTASI

Kurban Bayramı hava tahmin raporu! Meteoroloji gün gün, il il açıkladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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