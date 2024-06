Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! "Sakın bu hatayı yapmayın"

Kurban Bayramına sayılı günler kala uzman isim Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, vatandaşları uyardı. Kesimden sonra yapılan en büyük hataya değinerek 'dinlenmiş et'in önemine vurgu yaparak açıkladı.

Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Kurban etinden yapılmış kavurmanın tadını hiçbir şeye değişmeyen vatandaşlara uzman isimden uyarı geldi. Kesimin hemen ardından ocağın altını yakmadan veya buzdolabına koymadan önce yapılması gereken önemli bir işlem var.

KURBAN ETİ HEBA OLMASIN

Uzmanlar ise kesilen etlerin heba olmaması, hijyenik şartlarda saklanması için önemli uyarılarda bulundu. Konu ile ilgili konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, etin kesimden sonra bir süre dondurulmadan bekletilmesi gerektiğini söyledi.

Kesimden sonra bekletilmeden dondurulan etin sertleşeceğini belirten Ercoşkun, etin dinlendirilmesinin önemine değindi.

"BUZDOLABINDAN ÖNCE BİRKAÇ SAAT DİNLENDİRİLMELİ"

Kesimden sonra etin en yumuşak halde olduğunu belirten Ercoşkun, “Yeni kesilmiş kurban eti, buzdolabına koymadan önce birkaç saat dinlenmelidir. Kesilmiş eti, 24 saat dondurursak ölüm sertliği aşamasında donmuş olacak ve çözündürdüğümüz zaman en sert halinde olacak. Yeni kesilen et en yumuşak haldedir. Yavaş, yavaş sertleşir ve daha sonra tekrardan gevşemeye başlar. O esnada damardaki kanlar süzülerek laktik asit oluşur. Mikrobiyal olarak daha güvenilebilir bir et olarak karşımıza çıkar" dedi.

KAHVALTI UYARISI

Kahvaltıda et tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Ercoşkun, "Kesilen kurban etlerini 15 gün buzdolabı şartlarında saklayabiliriz. Dondurmak istiyorsak en az 24 saat bekletmemiz gerekiyor. Et, sindirilmesi zor bir besindir. Kahvaltıda et tüketmek yerine sindirimi kolay besinler yemeliyiz” diye konuştu.