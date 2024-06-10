Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! "Sakın bu hatayı yapmayın"

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! "Sakın bu hatayı yapmayın"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramına sayılı günler kala uzman isim Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, vatandaşları uyardı. Kesimden sonra yapılan en büyük hataya değinerek 'dinlenmiş et'in önemine vurgu yaparak açıkladı.

Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Kurban etinden yapılmış kavurmanın tadını hiçbir şeye değişmeyen vatandaşlara uzman isimden uyarı geldi. Kesimin hemen ardından ocağın altını yakmadan veya buzdolabına koymadan önce yapılması gereken önemli bir işlem var.

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! "Sakın bu hatayı yapmayın" - 1. Resim

KURBAN ETİ HEBA OLMASIN

Uzmanlar ise kesilen etlerin heba olmaması, hijyenik şartlarda saklanması için önemli uyarılarda bulundu. Konu ile ilgili konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, etin kesimden sonra bir süre dondurulmadan bekletilmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! "Sakın bu hatayı yapmayın" - 2. Resim

Kesimden sonra bekletilmeden dondurulan etin sertleşeceğini belirten Ercoşkun, etin dinlendirilmesinin önemine değindi.

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! "Sakın bu hatayı yapmayın" - 3. Resim

"BUZDOLABINDAN ÖNCE BİRKAÇ SAAT DİNLENDİRİLMELİ"

Kesimden sonra etin en yumuşak halde olduğunu belirten Ercoşkun, “Yeni kesilmiş kurban eti, buzdolabına koymadan önce birkaç saat dinlenmelidir. Kesilmiş eti, 24 saat dondurursak ölüm sertliği aşamasında donmuş olacak ve çözündürdüğümüz zaman en sert halinde olacak. Yeni kesilen et en yumuşak haldedir. Yavaş, yavaş sertleşir ve daha sonra tekrardan gevşemeye başlar. O esnada damardaki kanlar süzülerek laktik asit oluşur. Mikrobiyal olarak daha güvenilebilir bir et olarak karşımıza çıkar" dedi.

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı! "Sakın bu hatayı yapmayın" - 4. Resim

KAHVALTI UYARISI

Kahvaltıda et tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Ercoşkun, "Kesilen kurban etlerini 15 gün buzdolabı şartlarında saklayabiliriz. Dondurmak istiyorsak en az 24 saat bekletmemiz gerekiyor. Et, sindirilmesi zor bir besindir. Kahvaltıda et tüketmek yerine sindirimi kolay besinler yemeliyiz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hindu hacıları taşıyan otobüse saldırı! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı varKayseri’den Viyana’ya… Kim Milyoner Olmak İster’deki Menekşe Koyuncu eğitimi ve anlattıklarıyla yarışmaya damga vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak - Gündemİstanbullular dikkat, buna hazır olun!Malatya'da korkutan deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı - GündemMalatya'da korkutan deprem!Zap Suyu, polis Cihat Yıldız'la öğretmen eşi Çisem Yıldız'ı yuttu - GündemZap Suyu'na düşen polis Cihat Yıldız kurtarılmadı6 ilde orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında - Gündem6 ilde orman yangını!Başörtülü hakimi reddeden avukat hakkında inceleme başlatıldı - GündemSoruşturma izni verildi, dosya başsavcılıkta!Ankara'da peş peşe depremler! 5 ilde hissedildi - GündemAnkara'da peş peşe depremler!
Sonraki Haber Yükleniyor...