Geçici tedbir talebine ret! Siyasetten 5 yıl men edildi

Yolsuzluktan suçlu bulunan aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen’in 5 yıllık siyasi yasak kararına karşı yaptığı geçici tedbir talebi AİHM tarafından reddedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransız siyasetçi Marine Le Pen’in yolsuzluk nedeniyle aldığı 5 yıllık seçilme yasağına dair geçici tedbir başvurusunu değerlendirdi.

Mahkeme, mevcut durumda Le Pen'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerle güvence altına alınan haklarına yönelik telafisi mümkün olmayan bir risk bulunmadığına hükmederek, siyasetçinin geçici tedbir talebini reddetti.

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NE OLDU?

Le Pen'in Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.