Özgür Çelik'in ifadesinde Sivas detayı! Sonu '58' olan numarayı arayıp "Hemşehrim bana oy ver" demiş

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade verdi. Çelik'e; Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürüyken tutuklanan Veli Gümüş'ün "Çelik beni sonu 58 olan numaradan aradı, benim de numaramın sonu 58. Sivaslıyız. 'Hemşehriyiz bana oy ver' dedi. Kişi başı 100 bin TL para teklif edildi" ifadesi soruldu. İşte Çelik'in cevabı ve detaylar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyette ifade verdi.

"HEMŞEHRİYİZ, BANA OY VER" DEMİŞ

Emniyette, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürüyken tutuklanan Veli Gümüş "Yaklaşık 4 aydır ihaleye fesat karıştırma iddiası ile tutukluyum. Öncesinde Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü olarak görev yapmaktayım. 2023 yılının Ağustos ayı başında İstanbul İl Başkanlığı için aday olan Özgür Çelik, beni kullanmakta olduğum 05.... 58 пumaralı telefonumdan aradı. Onun beni aradığı numaranın da sonu 58 idi. Ben de Sivaslı olduğum için numaranın sonu 58 olması sebebiyle dikkatimi çekti ve aklımda kaldı. Kendisi benden seçimde şahsına oy vermemi istedi. Sonrasında telefonu kapatıp beni facetime'dan aradı bu aramasında 'Bak biz hemşeriyiz senin beni desteklemen lazım, sen yine de Beşiktaş ta Fahrettin Abin var onunla bir görüş' diyerek telefonu kapattı" dedi.

"LİSTEDEN STANDART BİR ARAMA YAPTIM"

Bu beyana cevap veren Özgür Çelik, ifadesinde; "Veli Gümüş isimli şahsı yüz yüze hiç tanımadım. Kongre döneminde de özel bir tanışıklığım yoktu aday olmam sebebiyle önümde listeden standart bir arama yaptım. Veli Gümüş, gözaltına alındığında ismine aşina oldum" şeklinde konuştu.

"TUTUKLANANLAR İFTİRALARLA CEZAEVİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

Veli Gümüş'ün, "Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ‘Özgür Çelik'e oy vermemiz gerek' diyerek kişi başı 100 bin TL para teklif etti" ifadesi kendisine sorulan Özgür Çelik "Veli Gümüş Beykoz operasyonu kapsamında gözaltına alınmış tutuklanmış hakkında 50 yıla aşkın süreyle iddianame düzenlenmiştir. Son dönemlerde gözaltına alınıp tutuklananların çeşitli iftiralarla cezaevinden kurtulma çabalarını görüyoruz. Fahrettin Çırak ile ilgili Veli Gümüş'ün iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Fahrettin Çırak Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesidir. Veli Gümüş'ün bu konudaki ifadeleri içerisinde bulunduğu tutukluluk durumundan kurtulmak için yalan ve iftira beyanlarından ibarettir" dedi.

"DESTEK VERELİM DİYE GIDA VE MARKET KARTLARI DAĞITTI"

İfadesine başvurulan Tolgahan Erdoğan isimli şahsın, "İstanbul İl Kongresi sürecinde Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bazı il delegelerine gıda ve market kartları dağıtıldı. Duyduğumuz kadarıyla o dönemim şartlarında 15 bin - 20 bin TL'lik gıda kartları dağıtılmıştı. Bu gıda kartları genel olarak genel merkezin desteklediği Cemal Canpolat'a oy vermeyi düşünen kişilere verilmiştir.

Çünkü bu kişilerin Cemal Bey'e değil Özgür Çelik'e oy vermesi amacıyla bunlar yapılmıştır" ifadesi sorulan Özgür Çelik "Tolgahan Erdoğan isimli şahsı tanımam. Bu tür dedikodular üzerinden bir değerlendirme yapmayı uygun görmüyorum. Kendisinin ifade ettiği işe kart dağıtımı ya da ihale meseleleriyle ilgili bilgi sahibi değilim. Bunların kendisinin muğlak ifadeleri gibi gerçeği yansıtmadığını düşünmekteyim" dedi.

"AMAÇ, CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAKTIR"

Özgür Çelik ifadesinin devamında "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gerçekleştirilen bu soruşturmalar; 250 gündür belediye başkanlarımızın tutuklanması, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na davalar ve soruşturmalar açılması, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e soruşturmalar açılması sürecinden bağımsız değildir. Amaç, Türkiye'nin 1. partisi olan ve tüm anketlerde halen 1. parti olan CHP'nin imaj ve itibarını halk nezdinde azaltarak iktidar yürüyüşünü durdurmaktır. Bu durum karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Adil, demokratik, refah içerisinde ve toplumsal barışı sağlanmış bir Türkiye'yi inşa etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.