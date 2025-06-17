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İlkin Aydın ve Alexia Carutasu neden kadroda yok? Voleybol milli takım kadrosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlkin Aydın ve Alexia Carutasu neden kadroda yok? Voleybol milli takım kadrosu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi İstanbul etabına hazırlanırken İlkin Aydın ve Alexia Carutasu kadroda yer almadı. Voleybolseverler kadroda olmama nedenlerini merak ediyor.

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında, A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak. Ancak, ilk hafta Çin etabında yıldızlaşan Alexia Carutasu ve smaçör İlkin Aydın’ın kadroda olmaması, taraftarların dikkatini çekti.

İLKİN AYDIN NEDEN KADRODA YOK?

İlkin Aydın, dizinde geçirdiği bir cerrahi işlem nedeniyle 2025 Milletler Ligi’nin İstanbul etabında kadroda yer almıyor. Dinlendirilmesi ve tamamen iyileşmesi nedeniyle VNL 2. hafta kadrosunda yer almayan Aydın'ın Hollanda etabına yetişmesi ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Ancak tam iyileşmeden teknik ekibin oyuncunun sağlığını riske atmayacağı konuşuluyor. 

İlkin Aydın ve Alexia Carutasu neden kadroda yok? Voleybol milli takım kadrosu - 1. Resim

ALEXİA CARUTASU NEDEN KADRODA YOK?

Alexia Carutasu’nun İstanbul etabında kadroda yer almamasının nedeni, teknik direktör Daniele Santarelli’nin rotasyon kararı. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Carutasu'nun yerine yıldız isim Melissa Vargas kadroda yer alıyor. VNL 3. etabında veya Dünya Şampiyonası'nda kadroda yer alması tahmin ediliyor.

VNL 2. ETAP FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasörler: Elif - Cansu

Pasör Çaprazı: Vargas

Smaçörler: Hande - Meliha - Yaprak - Ebrar - Saliha

Orta Oyuncular: Deniz - Berka - Aslı - Zehra

Liberolar: Simge - Gizem

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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