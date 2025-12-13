Trendyol Süper Lig’de 16. hafta mücadelesinde Galatasaray Antalya deplasmanına önemli eksiklerle gidiyor. Sarı-kırmızılı ekip bu akşam Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde maç kadrosunu duyururken, sakatlıklar ve cezalar da gündemde. İşte ''Antalyaspor-Galatasaray maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' sorusunun cevabı...

Ligde yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, 36 puanla zirvede yer alırken, ev sahibi Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada bulunuyor. Sezonun bu bölümünde şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Akdeniz deplasmanında kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Antalyaspor-Galatasaray maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI VE SAKAT?

Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası bulunan Eren Elmalı ile tutuklu olan Metehan Baltacı da karşılaşmada forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Abdülkadir, Storm, Boli

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Antalyaspor-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçını hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak, mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

