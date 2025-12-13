Hint Okyanusu’nda tansiyon bir anda yükseldi. ABD ordusu, açık denizde bir gemiye düzenlediği operasyonla İran’a gönderildiği değerlendirilen askeri sevkiyata el koydu. Çin bağlantılı olduğu belirtilen kargonun aylar öncesinden izlendiği, baskının özel harekat unsurlarıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Hint Okyanusu’nda gerilim tırmandı. ABD ordusu, geçen ay açık denizde bir gemiyi durdurdu. Gemide, Çin’den İran’a gönderildiği değerlendirilen askeri malzemelere el konuldu. Wall Street Journal, operasyonu ABD’li yetkililere dayandırarak aktardı.

ABD ordusu gemiyi bastı! İran’a giden askeri sevkiyat yakalandı

ÖZEL HAREKAT EKİBİ GEMİYE ÇIKTI

Habere göre ABD özel harekat ekibi, Sri Lanka açıklarında birkaç yüz mil uzaklıkta bulunan gemiye çıktı. Gemi yoluna devam etmeden önce kargoya el konuldu. Operasyonun ardından gemi serbest bırakıldı.

ABD’li yetkililer, Washington’un bu sevkiyatı operasyon öncesinde izlediğini aktardı. Ele geçirilen yükün, İran’ın askeri kapasitesiyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

HEDEF İRAN’IN ASKERİ TEDARİK HATTI

Wall Street Journal’ın iddiasına göre operasyon, Haziran ayında İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer ve füze altyapısına zarar verdiği 12 günlük çatışmanın ardından gerçekleşti.

ÇİFT KULLANIMLI ASKERİ BİLEŞENLER ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen kargonun, İran’ın konvansiyonel silah programında kullanılabilecek parçalardan oluştuğu ifade edildi. Yükün, hem sivil hem askeri amaçlarla kullanılabilen çift kullanımlı ekipmanlar içerdiği belirtildi. Kargonun imha edildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Gazete, ABD istihbaratının kargonun İran’ın füze programına parça sağlayan şirketlere gönderildiğini değerlendirdiğini yazdı. Operasyona hem özel harekat unsurları hem de konvansiyonel askeri birlikler katıldı.

SON YILLARIN İLK ÇİN-İRAN MÜDAHALESİ

ABD ordusunun son yıllarda İran’a giden Çin menşeli bir kargoya yönelik ilk müdahalesi oldu. Geminin adı ve sahibi açıklanmadı.

Öte yandan operasyon, Birleşmiş Milletler’in Eylül sonunda İran’a yönelik silah ticareti yasağını yeniden devreye almasıyla aynı döneme denk geldi.

İRAN’A YÖNELİK MÜDAHALELER ARTTI

Son yıllarda ABD, İran’a ait çok sayıda silah ve petrol sevkiyatına el koydu. Ocak 2024’te Somali açıklarında Yemen’deki Husilere gönderilen İran yapımı füze bileşenleri ele geçirildi. 2020 ile 2023 arasında da İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı petrol sevkiyatlarına müdahale edildi.

Diğer yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela açıklarındaki petrol tankerine, yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulduğunu bildirdi.

Leavitt, el koyma operasyonunun ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda yapıldığını belirterek, "Adalet Bakanlığı bir gemiye el koymak üzere arama emri talep etti ve bu talep onaylandı, çünkü bu gemi İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) karaborsa yaptırımlı petrol taşıdığı bilinen yaptırıma tabi bir gölge gemi" ifadelerini kullandı.

