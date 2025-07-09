Sokak ortasında kanlı infaz! 18 yaşındaki genci gözünü kırpmadan öldürdü

Şanlıurfa'da sokak ortasında korkunç bir infaz yaşandı. Silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, vuran şahıs ise kayıplara karıştı.

Bugün saat 14.00 sıralarında Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 248. Sokakta, 18 yaşındaki Muhammed Zencirci, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Zencirci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.