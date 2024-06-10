Hindu hacıları taşıyan otobüse saldırı! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: BBC 10 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / BBC

Hindistan'da Hindu hacıları taşıyan bir otobüse şüpheli militanlar ateş açtı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi ile otobüs bir geçide uçarken, saldırıda en az 10 kişi öldü, 33 kişi ise yaralandı.