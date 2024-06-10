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Hindu hacıları taşıyan otobüse saldırı! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: BBC
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Dünya Haberleri  / BBC

Hindistan'da Hindu hacıları taşıyan bir otobüse şüpheli militanlar ateş açtı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi ile otobüs bir geçide uçarken, saldırıda en az 10 kişi öldü, 33 kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın federal bölgesi Jammu ve Keşmir'de Hindu hacıları taşıyan bir otobüse şüpheli militanların ateş açması sonucu en az 10 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otobüsün Jammu'nun Reasi semtindeki bir geçide uçtuğu açıklandı. Kurtarma operasyonları tamamlanırken, Hint ordusu ve polisi saldırganların izini sürmek için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, Başbakan Narendra Modi'nin durumu değerlendirdiğini ve yaralılara en iyi tıbbi bakımın sağlanmasını istediğini söyledi.

Hindu hacıları taşıyan otobüse saldırı! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

"HERKES YAKINDA CEZALANDIRILACAK"

Bölgenin üst düzey yöneticisi Manoj Sinha, saldırıya dair X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada "Bu iğrenç eylemin arkasındaki herkes yakında cezalandırılacak" ifadesini kullandı.

Yetkililer, otobüsün ünlü Hindu tapınağı Mata Vaishno Devi'nin ana kampına doğru gittiğini, yoldayken otobüsün üzerine ateş açıldığını söyledi. Saldırının sorumluluğunu kimse üstlenmedi ancak bölge polis şefi Mohita Sharma, Reuters'a şüpheli militanların 'otobüsü pusuya düşürdüğünü' söyledi.

Polis şefi Sharma,yolcuların kimliklerinin henüz belirlenmediğini ancak Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinden olduklarına inanıldığını söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: BBC
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