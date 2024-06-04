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Hindistan'da savaş uçağı düştü: Pilotlar canını o hareketle kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hindistan&#039;da savaş uçağı düştü: Pilotlar canını o hareketle kurtardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan’da Su-30 MKI tipi savaş uçağı düştü. 2 pilot uçaktan kendini fırlatarak kurtuldu.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde yer alan Nashik kentinde Su-30 MKI tipi savaş uçağı düştü. İki pilot uçaktan kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

Yetkililer, pilotların teknik bir aksaklık rapor ettiğini ve kazanın kesin nedeninin detaylı bir incelemenin ardından ortaya çıkacağını aktardı.

Yetkililer, uçağın kısa bir süre bakımdan geçtiğini ve test uçuşu yaptığını açıkladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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