Kızıldeniz'de hareketler saatler! ABD uçak gemisi balistik füzelerle vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'deki ABD uçak gemisi Eisenhower'ı balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık olarak Eisenhower adlı geminin hedef alındığı kaydedildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz'de bulunan ABD uçak gemisi Eisenhower'ın hedef alındığını belirtti. Seri, Yemen'e yönelik saldırıların müsebbibi olan ABD ve İngiltere'ye karşılık verildiğini belirtti.

ABD UÇAK GEMİSİ VURULDU

Husiler, kara ve deniz güçlerinin ortak operasyonuyla ABD gemisini vurdu. Seri, ABD uçak gemisinin doğrudan ve tam isabet hedef alındığını ifade etti.

ABD CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırıya ilişkin ABD'den henüz açıklama gelmezken Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin sahil kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırılarında 16 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını hatırlattı.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.