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Haberler > Teknoloji > Hindistan'da iPhone 15 Pro kullanıcıları artık Assassin's Creed Mirage oynayabilecek!

Hindistan'da iPhone 15 Pro kullanıcıları artık Assassin's Creed Mirage oynayabilecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da iPhone 15 Pro kullanıcıları artık Assassin&#039;s Creed Mirage oynayabilecek!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Assassin's Creed Mirage video oyunu artık Hindistan'da iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarında oynanabiliyor.

Apple, iPhone 15 serisinin lansmanı sırasında Death Stranding Director's Cut ve daha fazla oynanabilir oyunlarla birlikte telefonu duyurmuştu duyurulmuştu. DS Director's Cut bu yılın başlarında iPhone 15 Pro serisinde yerini alırken, Assassin's Creed Mirage artık Hindistan da dahil olmak üzere belirli bölgelerde Apple App Store'da artık oynanabilir durumda. 

Hindistan'da iPhone 15 Pro kullanıcıları artık Assassin's Creed Mirage oynayabilecek! - 1. Resim

HANGİ iPHONE OYUN OYNATABİLİYOR?

Assassin's Creed Mirage, A17 Pro çip ile çalışan iPhone 15 Pro modellerinin yanı sıra Apple M1 çip veya daha yeni bir çip ile çalışan iPad modellerinde de artık oynanabilir durumda. Business Standard'ın haberine göre, desteklenen tüm cihazların listesi:

  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPad Pro (3rd nesil)
  • iPad Pro (5th nesil)
  • iPad Air (5th nesil)
  • iPad Pro (11 inç) (4th nesil)
  • iPad Pro (12.9 inç) (6th nesil)
  • iPad Air (M2)
  • iPad Pro (M4)

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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