Hindistan'da iPhone 15 Pro kullanıcıları artık Assassin's Creed Mirage oynayabilecek!

Assassin's Creed Mirage video oyunu artık Hindistan'da iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarında oynanabiliyor.

Apple, iPhone 15 serisinin lansmanı sırasında Death Stranding Director's Cut ve daha fazla oynanabilir oyunlarla birlikte telefonu duyurmuştu duyurulmuştu. DS Director's Cut bu yılın başlarında iPhone 15 Pro serisinde yerini alırken, Assassin's Creed Mirage artık Hindistan da dahil olmak üzere belirli bölgelerde Apple App Store'da artık oynanabilir durumda.

HANGİ iPHONE OYUN OYNATABİLİYOR?

Assassin's Creed Mirage, A17 Pro çip ile çalışan iPhone 15 Pro modellerinin yanı sıra Apple M1 çip veya daha yeni bir çip ile çalışan iPad modellerinde de artık oynanabilir durumda. Business Standard'ın haberine göre, desteklenen tüm cihazların listesi: