Artık araçlara gerek yok! Yolculuklar 10 dakikaya düşecek

Dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli araçlar üreten Archer Aviation, Federal Havacılık İdaresi'nden hava taksi hizmeti verebilmek için izin aldı.

Teknoloji şirketleri artık kendi uçan taksi hizmetlerini sunmak için çalışmalara başladılar. Çeşitli uçuş testleri geçtiğimiz senelerde yapılmıştı.

Birkaç şirketin uçan taksileri şu anda uçmaya hazır olsa da, gerekli kurallar, yönetmelikler ve izinler olmadığı için şu anda bu uçuşlar gerçekleştirilemiyor.

AMERİKA UÇAN TAKSİLERE İZİN VERDİ Mİ?

Amerika menşeili havacılık şirketi olan Archer Aviation, hava taksileri uçurmak için bir adım daha attı.

Dikey bir şekilde iniş ve kalkış gerçekleştirebilen araçlar üreten Archer Aviation şirketi, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) Part 135 sertifikası aldı.

Sertifika ile şirket, elektrikli dikey iniş ve kalkış aracıyla (eVTOL) müşteri taşımacılığına başlamasının önü açıldı. Archer Aviation'un ürettiği Midnight modeli şu anda tüm şartları karşılıyor.

UÇAN TAKSİLER NE KADAR HIZLI GİDEBİLİYOR?

Archer Aviation'un ürettiği Midnight modeli elektrik gücüyle şu anda 241 km/sa hızla yaklaşık 160 kilometre boyunca dört yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Şirketin şu andaki hedefi, 90 dakikalık bir araba yolculuğunu 10 ila 20 dakikaya düşürmek. Archer, şu anda United Airlines ile 1 milyar dolarlık anlaşma sağladı ve daha önce otomotiv devi Stellantis ile eVTOL aracının seri üretimi için iş birliği yaptığını duyurmuştu.

Helikopterden yaklaşık olarak 100 kat daha sessiz çalışan dört yolcu taşıyabilen Midnight, rekabeti fiyatlandırmasıyla birlikte kara yolculuklarına rakip olmak istiyor.