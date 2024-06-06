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Türk Telekom yeni fiyatları açıkladı! İnternet fiyatlarına zam geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk Telekom yeni fiyatları açıkladı! İnternet fiyatlarına zam geldi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre, taahhütsüz internet ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Yeni Türk Telekom internet fiyatları ne kadar olacak?

Taahhütsüz internet kullanıcılarına kötü haber Türk Telekom'dan geldi. Şirketin yayınladığı duyuruya göre 1 Temmuz 2024'ten itibaren yeni fiyatlar uygulanacak.

Türk Telekom, internet ve tek seferlik hizmet ücretlerinde yapacağı artışı açıklaması şu şekilde: 

"​​​​​1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."

TÜRK TELEKOM NE KADAR ZAM GELDİ?

Aktif olarak taahhütsüz  internet abonesi olan kullanıcılar gelen zamlardan etkilenmeyecek. 

1 Temmuz 2024 itibari ile satışa açık tarife fiyatları şu şekilde:

LİMİTSİZ İNTERNET PAKETLERİİNTERNET HIZIESKİ FİYATYENİ FİYAT (1 TEMMUZ)
ADSL, Fiber, Hiper12 Mbps'ye kadar650 TL755 TL
ADSL, Fiber, Hiper16 Mbps'ye kadar655 TL760 TL
Fiber / Hiper24 Mbps'ye kadar680 TL785 TL
Fiber / Hiper35 Mbps'ye kadar690 TL795 TL
Fiber / Hiper50 Mbps'ye kadar700 TL805 TL
Fiber / Hiper75 Mbps'ye kadar720 TL825 TL
Fiber / Hiper100 Mbps'ye kadar780 TL885 TL
Fiber 200 Mbps'ye kadar900 TL1030 TL
Fiber 500 Mbps'ye kadar1200 TL1375 TL
Fiber 500 Mbps'ye kadar1500 TL1720 TL

Türk Telekom yeni fiyatları açıkladı! İnternet fiyatlarına zam geldi - 1. Resim

Türk Telekom taahhütsüz internet hizmetlerinde de fiyat artışına gitmiş durumda. İşte güncellenen hizmet ücretleri:

HİZMETESKİ FİYATYENİ FİYAT (1 TEMMUZ)
Hat Dondurma300 TL360 TL
Devir Ücreti209 TL249 TL
Hat Kapama Ücreti (Dunning)179 TL225 TL
Nakil Ücreti450 TL540 TL
Yalın Erişim Ücreti52 TL60 TL
Aylık Tekil Statik IP114 TL134 TL
Yıllık Tekil Statik IP1140 TL1340 TL

TÜRK TELEKOM HAT FİYATLARI NE KADAR?

 

Türk Telekom yeni fiyatları açıkladı! İnternet fiyatlarına zam geldi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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