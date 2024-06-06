Türk Telekom yeni fiyatları açıkladı! İnternet fiyatlarına zam geldi
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre, taahhütsüz internet ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Yeni Türk Telekom internet fiyatları ne kadar olacak?
Taahhütsüz internet kullanıcılarına kötü haber Türk Telekom'dan geldi. Şirketin yayınladığı duyuruya göre 1 Temmuz 2024'ten itibaren yeni fiyatlar uygulanacak.
Türk Telekom, internet ve tek seferlik hizmet ücretlerinde yapacağı artışı açıklaması şu şekilde:
"1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.
Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."
TÜRK TELEKOM NE KADAR ZAM GELDİ?
Aktif olarak taahhütsüz internet abonesi olan kullanıcılar gelen zamlardan etkilenmeyecek.
1 Temmuz 2024 itibari ile satışa açık tarife fiyatları şu şekilde:
|LİMİTSİZ İNTERNET PAKETLERİ
|İNTERNET HIZI
|ESKİ FİYAT
|YENİ FİYAT (1 TEMMUZ)
|ADSL, Fiber, Hiper
|12 Mbps'ye kadar
|650 TL
|755 TL
|ADSL, Fiber, Hiper
|16 Mbps'ye kadar
|655 TL
|760 TL
|Fiber / Hiper
|24 Mbps'ye kadar
|680 TL
|785 TL
|Fiber / Hiper
|35 Mbps'ye kadar
|690 TL
|795 TL
|Fiber / Hiper
|50 Mbps'ye kadar
|700 TL
|805 TL
|Fiber / Hiper
|75 Mbps'ye kadar
|720 TL
|825 TL
|Fiber / Hiper
|100 Mbps'ye kadar
|780 TL
|885 TL
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|900 TL
|1030 TL
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|1200 TL
|1375 TL
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|1500 TL
|1720 TL
Türk Telekom taahhütsüz internet hizmetlerinde de fiyat artışına gitmiş durumda. İşte güncellenen hizmet ücretleri:
|HİZMET
|ESKİ FİYAT
|YENİ FİYAT (1 TEMMUZ)
|Hat Dondurma
|300 TL
|360 TL
|Devir Ücreti
|209 TL
|249 TL
|Hat Kapama Ücreti (Dunning)
|179 TL
|225 TL
|Nakil Ücreti
|450 TL
|540 TL
|Yalın Erişim Ücreti
|52 TL
|60 TL
|Aylık Tekil Statik IP
|114 TL
|134 TL
|Yıllık Tekil Statik IP
|1140 TL
|1340 TL
TÜRK TELEKOM HAT FİYATLARI NE KADAR?
Kaynak: Türkiye Gazetesi