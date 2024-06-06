Türk Telekom yeni fiyatları açıkladı! İnternet fiyatlarına zam geldi

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Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre, taahhütsüz internet ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Yeni Türk Telekom internet fiyatları ne kadar olacak?

Taahhütsüz internet kullanıcılarına kötü haber Türk Telekom'dan geldi. Şirketin yayınladığı duyuruya göre 1 Temmuz 2024'ten itibaren yeni fiyatlar uygulanacak.

Türk Telekom, internet ve tek seferlik hizmet ücretlerinde yapacağı artışı açıklaması şu şekilde:

"​​​​​1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."

TÜRK TELEKOM NE KADAR ZAM GELDİ?

Aktif olarak taahhütsüz internet abonesi olan kullanıcılar gelen zamlardan etkilenmeyecek.

1 Temmuz 2024 itibari ile satışa açık tarife fiyatları şu şekilde:

LİMİTSİZ İNTERNET PAKETLERİ İNTERNET HIZI ESKİ FİYAT YENİ FİYAT (1 TEMMUZ) ADSL, Fiber, Hiper 12 Mbps'ye kadar 650 TL 755 TL ADSL, Fiber, Hiper 16 Mbps'ye kadar 655 TL 760 TL Fiber / Hiper 24 Mbps'ye kadar 680 TL 785 TL Fiber / Hiper 35 Mbps'ye kadar 690 TL 795 TL Fiber / Hiper 50 Mbps'ye kadar 700 TL 805 TL Fiber / Hiper 75 Mbps'ye kadar 720 TL 825 TL Fiber / Hiper 100 Mbps'ye kadar 780 TL 885 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar 900 TL 1030 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 1200 TL 1375 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 1500 TL 1720 TL

Türk Telekom taahhütsüz internet hizmetlerinde de fiyat artışına gitmiş durumda. İşte güncellenen hizmet ücretleri:

HİZMET ESKİ FİYAT YENİ FİYAT (1 TEMMUZ) Hat Dondurma 300 TL 360 TL Devir Ücreti 209 TL 249 TL Hat Kapama Ücreti (Dunning) 179 TL 225 TL Nakil Ücreti 450 TL 540 TL Yalın Erişim Ücreti 52 TL 60 TL Aylık Tekil Statik IP 114 TL 134 TL Yıllık Tekil Statik IP 1140 TL 1340 TL

TÜRK TELEKOM HAT FİYATLARI NE KADAR?