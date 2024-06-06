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Haberler > Teknoloji > Uzayda, ilk metal 3D baskı gerçekleştirildi! Artık Dünya'ya ihtiyaçları yok

Uzayda, ilk metal 3D baskı gerçekleştirildi! Artık Dünya'ya ihtiyaçları yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzayda, ilk metal 3D baskı gerçekleştirildi! Artık Dünya&#039;ya ihtiyaçları yok

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzayda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) ilk metal 3D baskı gerçekleştirildi. Dünya'dan uzaya malzeme gönderirken yaşanan maliyet probleminin önüne geçilmek istenen deneme başarılıyla tamamlandı.

Uzayda ilk kez gerçekleştirilen ve denemesi oldukça riskli olan tarihi başarı perşembe günü Avrupa Uzay Ajası'nın (ESA) Columbus laboratuvarlarında gerçekleşti.

Metal malzemeyi basabilen 3D yazıcı, Avrupa Uzay Ajansı'nın İnsan ve Robotik Keşif Direktörlüğü  ile sözleşme kapsamında Airbus önderliğindeki bir endüstriyel ekip ile geliştirildi.

Ocak ayında uzaydaki ISS'ye ulaşan yazıcı, ESA astronotu Andreas Mogensen tarafından istasyona kuruldu. 180 kg ağırlığına sahip yazıcı, yüksek güçlü bir lazer tarafından ısıtılan bir baskı alanına paslanmaz çelik tele sahip. 

Standart bir yazıcıdan bir milyon kat daha güçlü olan yazıcı, tamamen dünyadan yönetiliyor ve sadece astronotların baskı işlemi başlamadan önce azot ve havalandırma valfini açması gerekiyor.

Uzayda, ilk metal 3D baskı gerçekleştirildi! Artık Dünya'ya ihtiyaçları yok - 1. Resim

UZAYDAKİ YAZICI NASIL ÇALIŞIYOR?

Güvenlik için yazıcı, aşırı ısı veya dumanın kaçmasını önlemek amacıyla tamamen kapalı bir kutu içinde çalışıyor.

ESA'nın gelecekteki hedeflerinden bir tanesi uzayda döngüsel bir ekonomi geliştirmek. Uzayda bulunan eski uydulardı toplayıp içerilerinde bulunan materyallerle sıfırdan kullanılacak ve işlevsel parçalar oluşturmak. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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